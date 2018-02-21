日第3次公開北韓籍油輪疑在東海上「船對船交貨」畫面

2018年02月21日 11:04 中時 黃菁菁

北韓籍油輪「Yu Jong 2號」與不明船籍小船「閩寧德油078」16日上午11時20分左右被拍到在東海上船舷相接並以軟管相連。(取自外務省官網)

防衛省16日下午1時30分左右在東海上拍到不明船籍小船「閩寧德油078」。(取自外務省官網)

防衛省16日下午1時左右在東海上拍到北韓籍油輪「Yu Jong 2號」。(取自外務省官網)

日本政府20日公布，北韓籍油輪「Yu Jong 2號」16日與1艘寫著中文的不明船籍小船在東海上，疑似進行「船對船交貨」的畫面。這是繼1月20日、2月13日之後，日本第3次公開類似的畫面。

日本政府指出，海上自衛隊第1航空群所屬的P-3C反潛巡邏機及第14護衛隊所屬的「川內」(Sendai)等，拍攝到北韓籍油輪「Yu Jong 2號」16日在上海以東約250公里的東海公海上，與船身寫著「閩寧德油078」的小船船舷相接，並且以軟管相連，疑似在進行輪油等「船對船交貨」。

日本政府研判，「Yu Jong 2號」很可能是在進行聯合國安理會決議中所禁止的「船對船交貨」，故已向聯合國安理會北韓制裁委員會通報，並與相關國家共享情報，加強警戒監視和取締。「閩寧德油」即「福建 寧徳市 油輪」的意思。

日本外務大臣河野太郎上周在德國出席有關安保的國際會議，在會上用圖片說明北韓逃避制裁的巧妙手法，並呼籲國際社會應加強施壓，不能容許北韓的行為。

(中時)