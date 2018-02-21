破天荒！英女王首出席時裝周 「時尚女魔頭」死守招牌墨鏡挨轟

2018年02月21日 10:34 中時電子報 蔡萱

A London Fashion Week front row with a difference today #lfw pic.twitter.com/coq7Xl1IPj — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) 2018年2月20日

向來將出席時裝秀任務交由王室新生代出席的英國女王伊麗莎白二世，20日突然驚喜現身新銳設計師奎因（Richard Quinn）的時裝秀，這也是女王在位65年首次成為時裝秀的座上賓。女王現身的另一大話題，便是她就也和美國版《Vouge》總編輯「時尚女魔頭」安娜溫圖爾比肩而坐，兩人現場十分熱絡，但安娜溫圖爾也在和女王說話時，因為她仍堅持戴著已成為她的招牌裝扮的墨鏡，也因此挨轟她對女王不尊重。

英國女王麗莎白二世20日現身倫敦時裝周新銳設計師奎因的時裝秀，她身著身穿淺藍色套裝現身時裝秀場第一排，由於主辦方事前未有透露她會出席，立刻引起現場賓客瘋狂搶拍。

另一大話題是，女王帶著她的御用服裝設計師凱莉（Angela Kelly）坐在有「時尚女王」之稱的美國版《Vouge》總編輯安娜溫圖爾（Anna Wintour）旁邊，兩位「女王」難得同框，席間也言談甚歡，不時低頭交談。

伊莉莎白二世在位數十載來，首次出席時裝周看秀，讓現場觀眾大感驚喜。(圖/路透)

女王將首屆「女王伊麗莎白二世設計獎」頒發給新銳設計師奎因。(圖/路透)

以經典鮑勃頭和墨鏡為招牌造型的安娜溫圖爾在女王面前，儘管顯得有些緊張，但仍沒有將墨鏡摘下，也因此引來外界批評她有欠尊重。

The Queen attends London Fashion Week and effortlessly makes Vogue Editor Anna Wintour look slightly ridiculous in her indoors dark glasses https://t.co/keHU0Bla7l — Peter Whittle AM (@prwhittle) 2018年2月20日

Damn Anna Wintour you could’ve at least took them glasses off for a few minutes you nitwit it’s the freakin Queen of England smh — Georgia Brown (@RussforMVP2018) 2018年2月21日

不少人認為一般來說，在與人對話時摘下墨鏡是基本的禮貌，更何況安娜是在和女王對話，網友也紛紛留言：「安娜溫圖爾仍堅持戴著她愚蠢的墨鏡，她應該對『真正』的女王有些尊重」、「簡直太沒禮貌了」、「女王出席時裝周更讓安娜溫圖爾在市內戴著墨鏡顯得可笑」或是「至少可以摘下墨鏡一下吧，妳好歹也是在英國女王面前」。

被視為是電影《穿著Prada的惡魔》中的時尚女魔頭原形的安娜溫圖爾，曾透露自己戴墨鏡的意義非凡，不僅是標誌性的造型，她在2009年透露在室內戴墨鏡是有真正功能的，她在秀場邊戴上墨鏡是要用來隱藏自己的情緒，「當我對時裝秀感到非常無聊時，墨鏡可以避免大家發現我的情緒，墨鏡在此時成為我的盔甲」。

英國女王這次現身時裝周實為破天荒之舉，她以往似乎對時尚相關的活動較不感興趣，都將這類型活動交由王室新生代出席，像是前兩天在白金漢宮舉行的時尚交流會（Commonwealth Fashion Exchange）等活動，都是由劍橋公爵夫人凱特王妃代表皇家出席。

而英國女王此次出席時裝周最主要目的是為了頒出首屆伊莉莎白二世設計大獎，她也在秀後將此獎頒發給以鮮豔印花為招牌特色的新銳設計師奎因。

(中時電子報)