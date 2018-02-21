內政部「緣來愛是你」單身聯誼活動3月登場

2018年02月21日 12:20 中時 張理國

內政部為鼓勵國人適齡結婚及生育，提供單身者互動及交往機會，3月至9月將舉辦15梯次「緣來愛是你」單身聯誼活動，第1、2梯次活動於3月1日開始受理報名，歡迎年滿20歲以上在臺設有戶籍的單身者踴躍參加，一起來尋找命中注定的他/她！

內政部表示，去年辦理的「遇見初LOVE」單身聯誼活動報名踴躍，共有8430人報名，但因費用補助的限制最後只提供1109人參與，其中已有9人結婚。曾參與活動的朋友們紛紛表示感謝與肯定，也強烈建議內政部繼續辦理。因此，為回應大家的需求，內政部將於今年3月24、25日及4月14日推出「緣來愛是你」第1、2梯次單身聯誼活動，報名時間3月1日至7日，採線上報名，請記得上「內政部107年『緣來愛是你』單身聯誼活動」專屬網頁（https://www.ris.gov.tw/love107）報名。

內政部也提到，今年的活動相當多元有趣，包含野餐、桌遊、賞螢火蟲、塔羅牌、密室脫逃、攝影講習、乾燥花DIY等各種類型，同時提供半日、1日及2日3種行程，內政部並將分擔2成費用，希望可以增加單身男女交往機會，協助締結良緣，落實推動願婚、樂生、安心養的人口政策，為提升生育率注入更多新契機。

(中時)