「我們需要新校長」台大教授向小英、教長拜年

2018年02月21日 11:04 中時 黃世麒 、旺報/ 李侑珊 、中時電子報/ 黃鈺潔 、旺報/、中時電子報/

由台大師生自主發動的台灣大學自主行動聯盟籌備會，21日走上街頭向總統及教育部長以拜年之名行抗議之實，強烈反對政治力無理阻撓合法遴選的新校長管中閔上任。(黃世麒攝)

召集人、台大獸醫系副教授周崇熙(右一)及台大心理系講座教授黃光國(左一)到場表達訴求。(黃世麒攝)

前法務部長羅瑩雪出席聲援。(黃世麒攝)

（12：03 更新內文）台大新任校長管中閔自1月5日獲選迄今，始終未獲得教育部發布聘書，台大教授反對政治力「卡管」，自組「台大自主行動聯盟籌備會」，21日上午走上凱達格蘭大道以及教育部，向蔡英文總統與教育部長潘文忠「拜年」，以表達不滿。

由台大獸醫系教授周崇熙等人發起的「台大自主行動聯盟籌備會」，21日上午9點半在凱道集結，在凱道舉起「總統新年如意，別讓台大哭泣」、「教育部長要有正義與骨氣」、「沒有藉口、沒有延宕，台大需要新校長」、「捍衛自主、大學一起來」等標語布條，並向總統府與教育部遞交陳情書，吸引數百人到場參加。

周崇熙表示，今日的抗爭訴求是捍衛合法與自主，並向總統府喊出「小英學姊，我們要校長」、「政治黑手退出校園」等口號，要求黨政高層不得介入大學校長遴選，並以行動力，嚴正告訴政府，依法行政，立即核定台大新校長。

台大心理系教授黃光國表示，以台大臨時校務會議來決定新校長，這項做法根本沒道理，當初台灣社會努力讓黨政軍退出校園，沒想到民進黨卻大刺刺把政治黑手伸進校園，讓人難以接受。

前農委會主委、台大動物科學技術系教授陳保基則說，台大做為高等教育的指標，不能以莫須有的理由來阻擋台大選出校長並就任，陳保基另強調，他從民國47年進入台大念書，後來還在台大擔任教職與行政主管，後來歷經解嚴，從來都沒有感受到，像這一次教育部對台大施壓，「怎麼看都是要把台大搞壞掉，很多老師與校友都看不下去。」

針對台大校長遴選案，近期皆由教育部人事處處長陳焜元對外回應，引發爭議，陳保基則說，責任最後還是由部長負責，並非由主任決定。

(中時)