疾風 v.s. 颱風 比利時戰機大訂單恐拋棄F-35

法國製造的疾風戰機，也是法國海軍的航母艦載機之一。（圖/法國國防部）

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中時電子報

據美國防衛新聞（Defence News）報導，亟欲替換現有老舊的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）機隊、並採購34架多功能戰機的比利時，成為各大武器製造商大力爭取的對象。繼先前英國國防大臣蓋文（Gavin Williamson）爆料比利時會棄F-35戰機（F-35 Lightning II），改買英國領銜製造的颱風戰機（Eurofighter Typhoon）後；如今法國國會今傳出，比利時也對能在航母起降的疾風戰機（Rafale）型號很感興趣，恐讓美國與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）面臨龐大威脅。

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今年1月初，美國國務院才擬單方面批准，對比利時的戰機軍售計畫，將以65.3億美元（約1,915.8億台幣）的價格，出售34架F-35A型戰機（F-35 Lightning II），目前已送交國會審理中。但過高的費用，恐讓比利時放棄F-35戰機，轉向相對穩定的疾風或颱風，據當地媒體報導，美方開出的報價每架高達1.5至1.6億美元（約45.1至48.1億台幣），一度引起比利時輿論沸騰和批評。

由歐洲戰機公司生產製造，颱風戰機也是中東國家的喜愛武力。（圖/Eurofighter官網）

法國達梭（Dassault）研製的疾風戰機，是法國軍方現役的空戰主力之二。兩者都擁有獨特的三角翼，疾風是幻象2000戰機的後繼戰機，目前也是法國外銷軍售的主力機型。疾風擁有單雙座兩種規格、以及多款衍生型號，我國空軍曾對疾風有興趣，但最終因提早曝光而胎死腹中。疾風的最大航程可達3,700公里，擁有一門30釐米的機砲、擁有13/14個飛彈掛載點，最大掛載重量為9,500 公斤，最常見的飛彈就是雲母飛彈（MICA）。

美軍現役的F-35A戰機。（圖/美國空軍）

由歐洲戰機公司研發製造的颱風戰機，屬於三角翼的多用途戰機。於1994年首次試飛，2003年正式投入服役行列，目前分佈於英、德、義、西和沙烏地阿拉伯的空軍。颱風戰機是集合便於組裝、高效能、匿蹤性、先進航電等特點於一體的多功能戰機，更被英國防衛評估室認為戰力僅次於美國的F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor），作戰效能更與俄國蘇愷35（Sukhoi Su-35）和法國疾風戰機（Dassault Rafale）並駕齊驅。

比利時空軍現役F-16戰機。（圖/比利時國防部）

但真正讓外界好奇的是，明明麾下沒有航空母艦的比利時，究竟是為了什麼原因，對於在法國戴高樂號航母（Charles de Gaulle）駐紮的疾風戰機版本感興趣？對此，比利時國防部拒絕回應，只表示與法國的合作協商仍在進行中，尚無最終定案。

(中時電子報)

文章來源：Belgium wants to buy Rafale fighters for naval capability, says French lawmaker

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