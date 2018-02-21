2018年02月21日 11:14 中時 許家寧

彩券行老闆娘吳桂秦感謝財神爺眷顧，創下連續五天開出百萬大獎紀錄。（許家寧攝）

開出地震牌的彩券行，距離震垮拆除的統帥飯店不到100公尺。（許家寧攝）

花蓮統帥飯店6日遭強震震垮倒塌，大年初一拆除完畢，重新鋪設柏油。（許家寧攝）

地震牌送紅包！ 統帥旁彩券行連5天開出百萬大獎。（許家寧攝）

太神了！距離倒塌的花蓮統帥飯店不到100公尺的「積財庫」彩卷行，從初一到初四連續4日春節「百萬大紅包」獎落花蓮，昨天年初五台灣彩券結束加碼，彩券行老闆吳桂秦推薦客人改買今彩539，沒想到頭獎800萬再度開出「02」、「06」在內的「地震牌」，讓民眾嘖嘖稱奇。

農曆年前花蓮強震震塌統帥飯店，在大年初一正式拆除完畢，神奇的是一旁的「積財庫」彩券行當天起連莊4日共開出5組大樂透加碼百萬獎項，春節大紅包活動昨天提早一天結束，但好運擋不住，20日的今彩539再度開出800萬頭獎，彩金一人獨得。

今彩539開出的號碼為02、06、08、23、36，眼尖彩迷發現多個號碼跟這次花蓮地震有關係，讓不少民眾得知後扼腕不已，今天上午業者開心放鞭炮感謝財神爺眷顧，許多民眾也紛紛跑來沾喜氣，店裡人潮絡繹不絕，排隊人龍從店內排到花蓮市公園路台灣銀行前。

吳桂秦表示，「02」、「06」剛好是花蓮大地震的日期，地震發生時間正好是晚上11點多，與「23」有關，更神奇的是倒塌的統帥大飯店就位在花蓮市公園路「36」號，種種巧合都讓她感到非常神奇，最重要的是地震牌還是「電腦選號」，相當不可思議。

吳桂秦笑得合不攏嘴，感謝財神爺發紅包給花蓮人，花蓮震災過後，遊客銳減，觀光一片蕭條，原以為這個年不好過了，沒想到卻「震」出百萬大獎連過五關紀錄，也帶動附近彩券行的業績一片長紅，還有遊客遠從台南趕來買彩券，盼幸運記錄繼續延續下去。

(中時)