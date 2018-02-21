跑完全馬 30歲慢跑男左腳大姆趾也爛掉了

2018年02月21日 11:35 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

中國醫藥大學附設醫院成立傷口醫學科主任李宗勳指出，30歲慢跑男來就醫時左腳掌大姆趾破皮踵起，還傷及軟織織。（馮惠宜攝）

怎麼會這樣，一名30歲熱愛慢跑的男姓，跑完全馬後竟然感覺左腳掌腫痛到無法走路，3日後到醫院就醫已是血肉模糊，經中國醫藥大學附設醫院傷口醫學科清創、水療加抗生素治療，並給予敷料，一個半月後終於癒合，再回到他熱愛的馬拉松競賽中；中國附醫傷口醫學科主任李宗勳指出，隨著生活型態改變，傷口治療的也走向複合式、高品質及快速整合，該院與歐美接軌成立專科提供病患更高品質傷口治療。

這名慢跑男日前在參加完一次馬拉松比賽後，即出現左腳大姆趾趾腹水泡，並出現水泡破裂傷口感染，他依循老一輩傷口不能碰水，等了3天傷口腫到傷乒乓球，還軟組織全被侵蝕掉，到中國附醫就醫時，痛到無法走路。

李宗勳指出，這名慢跑男疑似過度運動，加上鞋子的保護力不夠，才會造成跑完全馬42公里後左腳大姆趾長起水泡，加上傷口感染才會如此嚴重。

李宗勳說，面對如此複雜式傷口，臨床治療已不再是不能碰水，醫療團隊在剪掉破皮後，再以水療、抗生素治療加速傷口復原，並以長出肉芽後用敷料治療，一個半月就讓他可以重拾慢跑的樂趣。

李宗勳表示，國外已發展多種新式傷口照護方法與敷料，中國附醫傷口醫學科是目前少數與歐美接軌的團隊。透過量身訂製的治療，讓術後感染無法復原之傷口、糖尿病足與糖尿病周邊血管阻塞而導致的各種壞死性傷口、深層軟組織感染、血管性潰瘍，膿瘍，創傷傷口、壞死性筋膜炎、骨髓炎、風濕免疫疾病併發之慢性傷口等各種困難性傷口病患都能完美、快速癒合。

(中時)