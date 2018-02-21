侯友宜遲不表態 周錫瑋：人民納稅錢不可浪費

2018年02月21日 12:01 中時 葉德正

新北市議會21日舉行新春團拜，新北市長朱立倫率領市府團隊到場參加，前台北縣長周錫瑋也到場，與副市長侯友宜再度碰面，卻零互動；對於侯遲未表態，周說， 每個出來參選重要職務的人，都要曉得人民納稅錢不可浪費，侯若宣布參選並辭掉副市長，並說明政策、辯論，市民會比較信任與支持。

今上午團拜現場，周錫瑋與朱立倫不時交頭接耳，但與侯友宜間隔著朱立倫、議長蔣根煌、副議長陳文治，周侯面對面，眼神卻鮮少交流，侯友宜在活動結束後，迅速離開現場，避談選舉；朱立倫致詞時在台上細數政績，更高喊「團結」。

被問到與朱立倫聊了什麼，周錫瑋說，兩個人很熟，會聊一些心裡輕鬆的話，不管在桃園縣長、新北市長選舉，他們都是非常團結、非常和氣，也認為朱是藍營裡少數能開創未來的領導者，要讓黨團結起來，讓黨裡面真正有能力有作為的人一起合作，打贏每一個選舉，在外面很少在一起，才會給人有其他聯想，但他和朱可以像朋友一樣，無話不談，互相給建議。

侯友宜是否要辭職參選，周錫瑋說，每一個出來參選這麼重要職務的人，都要曉得人民納稅錢不可浪費，也絕對不能有不公正參選行為，以免人民不信賴，民主時代一切都要攤在陽光下，必須公開透明，若侯宣布參選並辭掉副市長，有足夠時間出來說明政策與辯論，新北市民會比較信任與支持他們。

至於雙方零互動，周錫瑋說，他一直很希望能夠跟侯聊兩句，但過去到現在都沒有機會，「很希望我能夠主動一些」。

(中時)