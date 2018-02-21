新春團拜綠議員僅1人出席 柯P：我跟綠營好得很

2018年02月21日 12:10 中時 陳燕珩 、 方濬哲

台北市議會21日舉行新春團拜，台北市長柯文哲出席。（方濬哲攝）

台北市議會21日舉行新春團拜，台北市長柯文哲（右三）與副市長林欽榮（右起）、副市長陳景峻、議長吳碧珠，副議長陳錦祥互道恭喜。（方濬哲攝）

今天開工第一天，台北市議會上午舉行新春團拜，台北市長柯文哲也率市府官員出席。不過今年議員參與情形不踴躍，民進黨甚至只有議員王威中1人出席，被外界認為是故意給柯難看。對此，柯文哲緩頰說，不會啦，很多議員還在國外旅遊，強調自己跟綠營關係「好得很」。

今年議會新春團拜冷清，出席議員不到10人，除了議長吳碧珠、副議長陳錦祥，還包括國民黨議員王鴻薇、鍾小平、郭昭巖、民國黨議員徐世勳，至於柯的「盟友」民進黨，只有王威中出席。

被問及綠營是否不給面子？柯文哲笑說，大家還在放假啦，其實真正的好朋友，反而不用在公開場合見面，「我跟綠營關係很好。」

不過，春節前柯文哲替民進黨議員林世宗站台拍影片，就引發綠營基層不滿，呼籲議員不要跟柯站在一起，否則會流失選票。對此，柯文哲認為，現在距離選舉時間還長，且在媒體傳播學上，支持你的人不會講話，反對你的才會上去留言，不過還是會當作參考因素，相信每個議員也會去調整，綠營整合也是個過程。

近期國民黨內眾多人選表態，導致台北市長初選呈現大亂鬥，外界評估，藍營此舉是想逼民進黨推人出來，造成三強鼎立局面，國民黨才有勝算，被問及這是不是國民黨的陰謀？柯文哲笑說，這個理論他聽不懂，世界上沒有那麼多陰謀，接著又忍不住抱怨，年後工作第一天，能不能不要討論選舉。

至於，陸委會前副主委張顯耀、國民黨前立委孫大千陸續宣布參選，遭外界諷為「失敗者聯盟」，民進黨議員梁文傑還酸說，這是一群落選的立委想來製造身價。對此，柯文哲倒是認為，這些話沒有必要，誰沒有失敗過，這樣講沒有意義。

(中時)