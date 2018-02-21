買手機不付錢遭圍毆 開槍反擊

2018年02月21日 12:01 中時 呂素麗

因手機買賣引發糾紛，張男（左一）及開槍的蔡男的女友翁姓女子（右二）等人送辦。（呂素麗翻攝）

因手機買賣引發糾紛，蔡男偕女友（前兩人）看完電影出來，後面緊跟著張、林、蔡男（後左一穿運動外套者），蔡男的運動外套成為警方掌握對象的鐵證。（呂素麗翻攝）

高雄手機買賣糾紛引鬥毆，遭毆者開槍反擊。（呂素麗翻攝）

高雄市36歲蔡姓男子向26歲林姓男子買手機，一直未支付3萬多元手機費用，林男屢討不成，上周日得知蔡男偕女友看電影，特揪來多位網友助陣在電影院門口堵人，一見蔡男出現，7人立即上前圍毆，蔡男情急下持槍反擊開了兩槍，大伙人害怕鳥獸散。

警方事後發現林男等人徒步逃逸，一度傷腦筋，後來查出，林男與張男等人在案發前1小時剛好騎機車被警方臨檢留下資料，其中張男又穿著同樣的運動外套，因此掌握身份，20日傳喚林男等人及蔡男女友到案，警方並全力追緝開槍的蔡男。

警方獲報，18日晚上10點45分在前鎮區忠勤路附近發生鬥毆事件，過程中遭毆打的男子疑似持槍反擊，案發後警方隨即到場，但雙方人馬已分別逃逸，無人受傷，地面僅遺留2顆彈殼，前鎮分局立即組成專案小組全力偵辦，研判為改造手槍。

事後一度傳出開槍的蔡男是角頭，但前鎮分局偵查隊長謝博文表示，蔡嫌沒有幫派背景，只是地方混混，曾因傷害罪判刑11個月，未到案執行，去年5月被高雄地檢署發佈通緝。

警方調查，開槍的蔡男沒有固定工作，與打零工的林男認識2、3年，平常都混在一起，但常常酒後起口角，最近蔡男向林男買了1支iphone8，但一直沒付錢，引起林男的不滿，決定教訓蔡男，因此，找來張姓、蔡姓男子等6人助陣堵人。

案發後，警方調閱監視器，查到開槍的蔡男騎機車載29歲翁姓女友逃逸，徒手打人的林男等人則跑步離開，警方以車追人，查到翁女，至於林男等人則剛好在案發前1小時被警方馬路臨檢，留下資料。

警方已傳喚林男及蔡男女友等4人到案，將繼續追緝開槍的蔡男及其他打人的男子到案。

(中時)