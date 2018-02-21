預防沉迷 日擬對國民設置賭場費用和門檻

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日本政府開始研討包括設置賭場在內的綜合度假區（IR）法案細節，擬針對日本人和旅居日本的外國人徵收數千日圓的賭場入場費，且全國統一價格，目的是要預防賭博依存症。

日本政府正在與執政黨協調，預定3月之內向國會提交綜合度假區（IR）法案。反對人士主張，設置賭場會導致賭博依存症，為了不讓日本國人及旅居日本的外國人輕易去賭場賭博，決定徵收入場費。

共同社報導，相關人士20日透露此消息，指入場費可能設定為2千日圓(約新台幣547元)，而且日本全國賭場的入場費統一，不允許商家打折等，針對訪日外國遊客則不收入場費。

日本政府去年9月透過網站做了有關賭場入場費的問卷調查，約16萬人作答，結果顯示，賭場入場費若超過3,000日圓，進入賭場的意願就會降低。

除徵收入場費外，同時考慮入場時確認個人身分，並限制入場次數和時間等。在賭場內逗留超過24小時，則將再度收取入場費。

報導指出，入場費的徵收工作由中央政府承擔，收入與賭場所在地的都道府縣政府平分，以充當振興地方及公益事業的財源。

日本政府透露，全球超過120個國家和地區都設有賭場，只有新加坡和南韓對本國人徵收入場費，分別為100新幣（約新台幣2,200餘元）以及約900日圓(約台幣246元)。

《每日新聞》報導，日本的賭場入場費可能為數千日圓。雖然有人提出入場費的收費標準應由地方政府和業者決定，但日本政府擔心地方自治體和業者為了增加收入，可能設定高額入場費。內閣官房幹部指出，推動此法案乃國策，IR的經濟效應也還不確定，故將定出全國統一的入場費。

日本政府還考慮限定日本人及居住在日本的外國人7天內最多只能去3次賭場，或28天內最多只能去10次。

(中時)

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