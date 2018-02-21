致力宜蘭縣政 陳金德：最壞時刻已過去

宜蘭縣代理縣長陳金德（左）與議長陳文昌參加新春團拜，陳金德勉勵縣府團隊，並盼正派團隊能繼續在縣府執政。（李忠一攝）

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陳金德在縣務會議中提出多達46條各鄉鎮與局處規畫、檢討等案，勉勵團隊要正面討論，不用怕攻擊。（李忠一攝）

今天（21日）是大年初六開工日，宜蘭縣代理縣長陳金德主持縣務會議時，提出多達46條各鄉鎮與各局處規畫、檢討等案，他勉勵縣府團隊，宜蘭如童玩公園等案必須做若干檢討或調整，不用怕攻擊，「最壞時刻已經過去」，並強調全力衝刺縣政。

陳金德在縣務會議指出，縣府工作繁瑣，但各局處在縣政的規畫、爭取、執行都要加緊腳步，他表示，中興文創園區在今年舉辦歡樂宜蘭年，成果非常好，可以考慮固定在園區舉辦，在文化產業育成上應該要更積極、大膽，不要讓園區變成錢坑。

他也認為，員山鄉的童玩公園與宜蘭科學園區都必須重新檢討，童玩公園要重新檢視規畫方向，思考對地方是否有觀光效益；科學園區部分，也必須站在專業、務實、科技的角度來調整與檢討開發條件。

陳金德勉勵縣府團隊，正面討論、不怕攻擊，最壞時刻已經過去了。陳金德形容，擔任代理縣長前100天是「驚濤駭浪」，當時面對最惡劣的環境，包括有理說不清，以及有的是有立場或不明白的攻擊風潮與力道，「但我們頂住了」。

雖然陳金德尚未表態是否要選宜蘭縣長，但他在新春團拜時語帶玄機地說，希望天佑宜蘭，讓正派團隊繼續在宜蘭縣政府執政，確保縣府推動的政策是正確的政策、是造福民眾的政策，只有正派的力量才能引領宜蘭縣，也只有正派的團隊值得我們去支持。

(中時)

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