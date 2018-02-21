1架省9億 未來6年日打算直接再買25架F-35A

日本基於預算與生產時程考量，打算再採購至少20架F-35A戰機（見圖）。（日本航空自衛隊）

友善列印
中時電子報

3名消息人士透露，未來6年間，日本打算向美國國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）至少再採購20架F-35A隱形戰機，而其中部分，或甚至全部都是直接購買，而不是在當地組裝。

據路透21日報導，其中一名了解相關計畫的消息人士說，就預算與生產時程看來，再採購約25架是適當的。他指出，以每架成機售價1億美元（約29億台幣）來算，日本一架就能省下約3,000萬美元（近9億台幣）。

先前日本已經採購了42架F-35戰機，但其中多數都是在日本由首屈一指的航空與國防承包商三菱重工進行最後組裝。

除了美國之外，F-35戰機在海外只有兩個組裝廠，一個是日本三菱重工，另一個則是義大利李奧納多股份有限公司（Leonardo-Finmeccanica S.p.A）。

隨著中國先進戰機紛紛入列，北韓又堅持進行核試與飛彈測試，日本力圖在東亞爭取空中優勢，但加碼採購F-35戰機，只會進一步增加它對美國軍事技術的依賴性。

此外，日本軍事戰略人員也在考慮，要採購垂直起降的F-35B戰機，以利在東海小島，或是如在出雲級等直升機護衛艦上執行任務。

日本防衛大臣小野寺五典周二在被問及，航空自衛隊是否會採購更多F-35戰機時表示，他們正在進行評估，尚未作出任何決定。

日本航空自衛隊採購的42架F-35A戰機中，首架已部署日本北部的三澤空軍基地。日本航空自衛隊的200架F-15戰機已老舊，而新採購的第一批F-35戰機可以淘汰其中一部分。儘管日本想自行發展F-3隱形戰機，但由於費用高昂，可能需要尋找外國夥伴分擔。

而在洛馬的總收益中，F-35戰機的收入便占了約1/4。到2023年以前，洛馬將把產量增為近3倍，一年可打造超過160架F-35戰機。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：Exclusive: Japan to buy at least 20 more F-35A stealth fighters - sources

疾風 v.s. 颱風 比利時戰機大訂… 美軍事優勢岌岌可危 美媒：中國5…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。