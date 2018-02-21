1架省9億 未來6年日打算直接再買25架F-35A

2018年02月21日 11:44 中時電子報 楊幼蘭

3名消息人士透露，未來6年間，日本打算向美國國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）至少再採購20架F-35A隱形戰機，而其中部分，或甚至全部都是直接購買，而不是在當地組裝。

據路透21日報導，其中一名了解相關計畫的消息人士說，就預算與生產時程看來，再採購約25架是適當的。他指出，以每架成機售價1億美元（約29億台幣）來算，日本一架就能省下約3,000萬美元（近9億台幣）。

先前日本已經採購了42架F-35戰機，但其中多數都是在日本由首屈一指的航空與國防承包商三菱重工進行最後組裝。

除了美國之外，F-35戰機在海外只有兩個組裝廠，一個是日本三菱重工，另一個則是義大利李奧納多股份有限公司（Leonardo-Finmeccanica S.p.A）。

隨著中國先進戰機紛紛入列，北韓又堅持進行核試與飛彈測試，日本力圖在東亞爭取空中優勢，但加碼採購F-35戰機，只會進一步增加它對美國軍事技術的依賴性。

此外，日本軍事戰略人員也在考慮，要採購垂直起降的F-35B戰機，以利在東海小島，或是如在出雲級等直升機護衛艦上執行任務。

日本防衛大臣小野寺五典周二在被問及，航空自衛隊是否會採購更多F-35戰機時表示，他們正在進行評估，尚未作出任何決定。

日本航空自衛隊採購的42架F-35A戰機中，首架已部署日本北部的三澤空軍基地。日本航空自衛隊的200架F-15戰機已老舊，而新採購的第一批F-35戰機可以淘汰其中一部分。儘管日本想自行發展F-3隱形戰機，但由於費用高昂，可能需要尋找外國夥伴分擔。

而在洛馬的總收益中，F-35戰機的收入便占了約1/4。到2023年以前，洛馬將把產量增為近3倍，一年可打造超過160架F-35戰機。

(中時電子報)