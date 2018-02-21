衛福部新春團拜走極簡風 全體替花蓮祈福

衛福部今年新春團拜走極簡風，部長陳時中（右2）帶領同仁低頭閉眼1分鐘，替年前的醫療直升機失聯、花蓮強震等傷亡者祈福。（倪浩倫攝）

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衛福部今年新春團拜走極簡風，各單位首長在部長陳時中致詞完後，低頭閉眼1分鐘，替年前的醫療直升機失聯、花蓮強震等傷亡者祈福。（倪浩倫攝）

今天是初六開工日，衛福部照往例舉辦新春團拜，但因年前接連發生醫療直升機失聯、花蓮強震等意外，決定改以「祈福」取代熱鬧的團拜；衛福部長陳時中致詞時強調，身為和社會安全息息相關的部會，面對持續而來的挑戰，公務員最重要的是「勇敢面對問題」和「跨單位合作」，才能有效率的解決問題。

今年過年前，接連發令人心碎的意外，包括0205的醫療後送直升機起飛後失聯、0206的花蓮6.0強震，有鑑於此，衛福部今日團拜決定以祈福取代團拜，現場未見任何糕餅、水果，衛福部同仁也在部長致詞完後，全體閉眼低頭、替傷亡者祈福1分鐘，低調的結束今年的新春團拜。

陳時中致詞時強調，同仁在歡慶新年時，勿忘年前因意外傷亡的民眾，並同時要思考自身的責任「衛福部和社會安全息息相關」；他強調，當問題來臨時，雖有一定的SOP，但最重要、也最該先做的，就是要去勇敢「面對問題」，接著再去思考如何「處理問題」，這樣才能「解決問題」。

陳時中接著表示，包括長照、社會安全網等，很多問題並未非單一署或司可以解決的，所以跨單位的「合作」、「整合」相當重要，像是部內跨署司的合作，甚至是行政院底下的跨部會合作，「能否整合得當，攸關事情處理的效率」。

面對衛福部底下的各單位，陳時中也一一點名勉勵：包括稱讚疾管署在去年登革熱防疫上「處理得很好」，但疾病是不等人的，仍要繼續研究如何讓系統更完善、和國外合作更密切；他也對心口司去年勇敢接下戒毒業務表示嘉許，讓毒癮者不再純粹只是罪犯，而是透過加入醫療元素幫他們戒毒。

陳時中最後勉勵衛福部同仁，要把身體養好、保持愉快心情，才有好的狀態替國家服務。

(中時)

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