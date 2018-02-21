細數柯P五大不適任理由 張顯耀宣布參選北市長

2018年02月21日 12:08 中時 陳彥宇

前陸委會副主委張顯耀今召開參選記者會，正式宣布投入國民黨台北市長初選。張細數現任市長柯文哲5大不適任理由，並強調他擁有行政與立法的完整資歷，又有兩岸、國際談判的經驗，能帶領北市跨入兩岸，進軍國際，「贏回台北，捨我其誰」。

包括中常委沈智慧、侯彩鳳等人今都出席參選記者會，張顯耀的小學老師、同學，以及他過去的國安局長官也都與會。記者會一開始，戰鼓聲不斷，隨後連「復仇者聯盟」的鋼鐵人、美國隊長、蜘蛛人、雷神索爾、黑寡婦都現身，氣氛熱鬧。

張顯耀抨擊，柯文哲高傲自大、唯我獨尊，缺乏包容與整合能力，人格特質已決定市政的成敗；即興式的治理模式，讓北市陷入空轉，政不通、人不和；重大市政建設停滯不前，像是大巨蛋如今形同廢墟，北市民失去光榮感與驕傲。

同時，柯文哲的市政治理失敗，讓城市的國際競爭力大幅下滑，根本無法與東京、紐約、巴黎等國際都市競爭；經濟發展、就業成績讓人失望，年輕人喪失發展機會，看不到未來。

張顯耀呼籲，市民們不能再繳4年學費給柯文哲，只是讓柯繼續「實習」當市長。對於藍營參選爆炸，張表示，柯最大的連任障礙，並非有多少人出來參選，而是柯自己。

張顯耀強調，他自從巴黎學成歸國後，到國安會任職，也曾擔任立委，更在海基會及陸委會擔任政務官，不僅具有行政經歷也有民代經驗。他現年54歲，正值壯年又具有國際視野，要終結柯文哲的無厘頭施政。

若是順利當選台北市長，張顯耀表示，他會打造一流的市府團隊，規劃好國際市政藍圖，讓兩岸經濟對接，跨入國際市場；未來將成立創業局，設立創業基金，並複製巴黎經驗，將敦化南、北路打造成香榭大道。

(中時)