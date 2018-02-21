心智障礙青年拍MV　邀全民一同健走

2018年02月21日 12:38 中時 洪安怡

與朋友一起郊遊總能笑開懷，智能障礙者也是如此。心路基金會長年開設多元社團、課程，幫助許多智能障礙者脫離足不出戶的「宅」生活，此次學員更首度自拍、自導、自演完成「好天天動動舞」MV，藉此宣傳一年一度的健走活動，邀請全民一同參與。

大仁性情穩定，但遇到不熟悉的人和環境容易緊張，常顯得沒自信，但參與心路的青年聯誼會，及許多課程、社團後，視野漸漸變得開闊，也更能敞開心胸與人相處。3年前，大仁開始參加攝影班，開始勇於開口問問題，去年微電影班，大仁主動向講師確認負責攝影組的事務，之後盡心盡力為團隊側拍。

心路的攝影班是連開6年的熱門課程，青年們學習用相機記錄生活，也在外拍與人互動中，培養起自信。去年攝影班轉為微電影班，除了學習動態拍攝，也要學習規劃拍攝內容、當演員演劇情。

為了期末成果發表，青年們卯足全力，講師、社工也從旁引導與協助。他們最後

選定「友情」為主題，以平時相處的歡樂、互助為情節，搭配歌曲節奏、舞蹈動作，跑遍大湖公園、大安森林公園、花博公園、心路的慈佑庇護工場取景，拍出「好天天動動舞」MV。

心路基金會執行長張玲表示，心路舉辦台北、桃園、新竹、高雄四地好天天齊步走活動多年，今年加入離島澎湖，希望社會大眾與障礙者透過共融活動，對彼此多一份了解，多一份接納與包容，「請大家3月24日一起來健走」。

(中時)