因台人身分入住三星酒店遭拒 女星告狀國台辦「分裂兩岸人民」

劉樂妍訂大陸三星級飯店遭拒怒發文，有人支持，但也有不少對岸網友出言 打臉。(翻攝自劉樂妍微博)

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中時電子報

前「女F4」團長劉樂妍，近年不僅生活、工作重心轉往中國大陸，更多次表態自己是「中國人」的國族認同，也不時針對兩岸歸屬問題開炮，受封「女版黃安」，沒想到近日她疑似發言過激，導致臉書帳號被鎖， 然劉樂妍無所畏懼，昨又在微博連發數文，這次點名知名集團旗下商務酒店，表示以台胞身分訂房成功卻在入住時遭拒，對此甚至標籤「中國大陸高層」抗議，沒想到反遭對岸網友打臉嗆刷存在感。

劉樂妍入住三星酒店遭拒，搬出國台辦說法。(翻攝自劉樂妍微博)

事實上劉樂妍去年5月以挑戰過該集團三星商務酒店，當時入住遭拒她已怒發一波文，如今趁劉母旅陸，她帶著媽媽再度挑戰該酒店，沒想到仍遭拒，吞忍多時的她忍不住爆發，先搬出國台辦，表示在記者會上其已表明「未來任何酒店不得以任何形式拒絕臺胞的入住」，然該集團卻執意為之，劉樂妍表示這不是個人的問題，「我代表的是所有的港澳台同胞」，直指飯店方不合理，還說不給她入住，她就要開直播並報警，放送給眾人知道該飯店收了錢卻「叫我們孤兒寡母的住馬路，只因為我們兩個是台灣人」。

一篇不夠力，劉樂妍怒極再發文，要眾人不要駔阻止她控訴，表示詢問國台辦長官每每都說可住，但她卻總被擋門外，嘆：如今到大陸工作已非台商而是台勞，「就因為我們是台勞，所以我們才需要住三星級以下的酒店」，直呼自己付錢下訂成功的兩家知名酒店「把國家的命令當屁」，還說這次再不給她住就要給飯店方扣上「妨礙祖國統一，分列(裂)兩岸人民」大帽子，而這番言詞獲得不少大陸網友支持，然也有人質疑「妳的目的是想住酒店還是想紅？」，劉樂妍則回應：「要讓所有的台勞都能住到經濟實惠的三星級以下的酒店，這就是我的目的」，結果被打臉：「除非你說，我是中華人民共和國合法公民，憑什麼不讓我住」，結果引發正反兩極筆戰。

(中時電子報)

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