立委柯志恩：「卡管」能到天荒地老嗎？

2018年02月21日 12:19 旺報 李侑珊

台大獸醫系教授周崇熙等人自組「台大自主行動聯盟籌備會」，21日走上凱道陳抗，立委柯志恩也在臉書發文，強調教育部「卡管」事件讓台大師生忍無可忍，終於在今天走上凱道向蔡總統「拜年」，藉此抗議政治黑手干擾教育。台大師生為新校長難產而發出怒火，堪稱史上第一次，世界都在看，並質疑「卡管」能到天荒地老嗎？

柯志恩表示，台大是台灣的學術龍頭，是台灣高教的典範，台大校長的遴選備受各界矚目，但教育部卻迎合獨派壓力，不惜踐踏大學自主，甚至出賣教育中立的價值，從年前至年後，配合高層及深綠意旨，主導一齣「卡管」的鬧劇。

柯志恩提到，1月31日在教育部的強力要求下，台大遴選委員會再度開會將所謂的「疑點」釐清，遴選會中有三名教育部的官方代表，他們不僅全程參與，也在會議紀錄上簽名認可，其中姚立德次長還在會後受訪說明遴選委員會的討論過程。

遴選委員會已慎重確認管中閔「當選資格毫無疑義」，但教育部卻還不甘心、不罷休，還在會議紀錄上雞蛋挑骨頭，並發出第七道公文要求遴選委員會再說明。

柯志恩質疑：倘若高考及格的教育官員們「看不懂」會議紀錄，難道不會找姚立德次長「解釋」？若大學出身的姚次長說不清楚，還有一位中研院廖俊智院長，如此學術地位崇高的遴選委員，難道也無法取信教育部的官僚們？

依法論法，大學校長由學校組成校長遴選委員會，經公開程序遴選而出，校務會議也無權置喙。如今教育部竟表示還要參考台大校務會議的意見，這不啻是刁難，更是違法失職、橫生枝節，意欲再添更多的陷阱與紛爭！

一場「卡管」鬧劇已讓蔡政府「輸不起」的醜態畢現，教育部可謂居功厥偉！然而，大學開學在即，教育部到底要不要把新校長還給台大師生？要殺要剮總要有個定論吧！如果教育部連下七道金牌還不夠，不如趁這幾天把另外五道金牌盡出，看「不怕風雨」的管爺會不會知難而退？或蔡政府膽敢挑戰台大師生的忍耐極限？或讓國際學術圈一次看透台灣大學的笑話？請問教育部：到底鬧夠了沒有！難道上凱道「拜年」不夠，還要激起多少國人怒火，教育部的官員才肯罷手？！

(旺報)