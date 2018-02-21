遲不核定管中閔人事案 教育部：等台大釐清所有疑義

教育部人事處長陳焜元說，台大校長當選人管中閔案，還有一些疑義未澄清，因此教育部暫時不能核定。（林志成攝）

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教育部遲不核定台大新校長管中閔人事案，引發台大師生上街抗議。教育部人事處長陳焜元今天說，台大尚未釐清管中閔兼任台哥大獨董的過程，及他在遴選過程中未揭露資訊是否影響遴選結果，加上還要參考台大臨時校務會議的討論，因此目前無法核定管中閔為台大校長。

陳焜元說，台大若將所有動作做到位，事情都清楚了，教育部可以不作為嗎？他認為，台大將所有疑義都釐清楚了，這樣選出來的校長，才可獲得最大的保護及保障。

台大師生今天先到凱道聚集向蔡英文總統拜年，隨後轉往教育部陳情，他們高喊「潘文忠出來」，並由台大自主行動聯盟籌備會召集人周崇熙遞交陳情書，不過教育部指派了陳焜元出來，他們不接受，經過協調，由教育部主秘朱楠賢出面後，他們遞交陳情書後才離去。

教育部為何遲不核定管中閔人事案？陳焜元表示，台大有一些爭議還未釐清，包括管中閔兼任台哥大獨董，台大核定的程序是怎樣？台大是何時和台哥大簽約等？這都要說清楚。

陳焜元還說，管中閔在遴選過程未揭露擔任台哥大獨董的資訊，是否會影響遴選結果，台大遴選委員會給的說法是「這並非遴選會所能推論，亦難認定會有何影響」，教育部不接受，台大要給一個明確的答案才可以。

此外，針對這次管中閔當選爭議，台大學生發起召開臨時校務會議討論。陳焜元說，台大校務會議在校長遴選推薦階段扮演了一些角色，因此教育部要核定管中閔人事案，有必要參考臨時校務會議的討論內容。

(中時)

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