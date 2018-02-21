《全台最速報》侯友宜何時開跑 朱：元宵後明朗

《全台最速報》

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中時電子報
綜合報導

◎侯友宜何時開跑 朱:元宵後明朗

新北市長國民黨內初選越演越烈，有意參選的副市長侯友宜何時回應民意，眾人關注，新北市長朱立倫21日受訪時表示，現在還是過年期間，這幾天大家持續拜年，元宵過後元宵就會啟動相關機制，一切就會非常明確。

◎國內首起比特幣強盜案！暴力得手500萬 嫌落網

台中市破首起國內比特幣強盜案！23歲施姓男子等年輕人，設局以暴力控制戴姓賣家「比特幣」，將市價約新臺幣500萬元轉出佔為己有，得手後以高粱酒灌醉，製造酒後互毆糾紛假象。第一警分局獲報眼尖識破，循線破獲逮捕施姓主嫌等涉案人，依法送辦。

◎電腦選出地震牌 統帥旁彩券行連中5元

太神了！距離花蓮統帥飯店不到100公尺的「積財庫」彩卷行，從初一到初四連續4日春節「百萬大紅包」獎落花蓮，昨天年初五台灣彩券結束加碼，彩券行老闆吳桂秦推薦客人改買今彩539，沒想到頭獎再度開出「02」、「06」在內的「地震牌」，讓民眾嘖嘖稱奇。

◎福來錢來過好年 全台吃喝玩樂通通有

迎接2018「旺旺」年，旺旺中時集團推出新春特刊，分「寶島旺旺行．台灣好玩好賺特輯」、「旺旺福來報．台灣好吃好神特輯」2大本600頁，有藝人曾智希絕境逢生封面人物故事、山城慢活、水岸輕旅、祕境照過來、霹靂藝世界、走春挖寶狗來富、拜廟拿錢母、理財投資、新春賞車、賞屋買新厝等精采內容。2大本超值價49元，4大超商均有售。

(中時電子報)

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