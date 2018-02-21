團拜開工 衛福部長：日核災地區食品「沒開放計畫」

2018年02月21日 12:49 中時 倪浩倫

衛福部今天舉行新春團拜，陳時中會後受訪表示，面對外界關心的「長照司」，目前實質上已經開始在運作，只剩最後的行政程序，「還沒掛牌而已」；而對於日本核災地區食品，他再次重申「沒有任何計畫」、「沒有任何進一步的情況」，一切按照原本的步調走，依舊堅守食品安全把關。

因應今年過年前連續發生的意外，包括0205的醫療後送直升機在起飛後失聯、0206的花蓮6.0強震，衛福部今日新春團拜時，決定以祈福取代團拜，現場未見任何糕餅、水果，衛福部同仁也在部長致詞完後，全體閉眼低頭、替傷亡者祈福1分鐘，低調的結束今年的新春團拜。

陳時中會後被問到長照司的成立進度，他表示，籌備處（長照司籌備辦公室）已於去年底成立，目前也找好辦公室、人員已在辦公，目前只剩最後行政程序，包括報行政院、相關人員調度等，雖然還沒有正式揭牌，但「實質上已經正式在運作了」。

行政院食安辦公室在春節前、接受媒體採訪時曾強調，日本核災地區食品在「過年前」絕不會開放；由於今天已經算「過完年」，也讓外界關心其開放進度，陳時中對此重申，對於日本核災地區食品的開放，衛福部「沒有任何計畫」、「沒有任何進一步情況」，一切照著本來的步調走，並強調「食品安全本來就是我們關心的事務」。

(中時)