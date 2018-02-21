港迪士尼客量增 虧損卻是3年來最多

2018年02月21日 12:53 旺報 林永富

香港迪士尼樂園公布2017年度入場人次，雖達620萬提升3%，但仍虧了3.45億元（港幣，下同。約合新台幣12.85億元），是近3年來最多，樂園解釋因新設施和新酒店落成，加上擴建，令折舊和營運開支增加所致。

香港立法會經濟發展事務委員會下周一會討論迪士尼樂園業績，樂園在2017年度有51億元收入，較前一年升8%，2017年度淨虧損3.45億元，虧損金額較前年多1倍。

香港迪士尼行政總裁劉永基解釋，遊樂設施「鐵甲奇俠飛行之旅」和新酒店相繼落成，又展開擴建，令折舊負擔較大，出現淨虧損。立法會文件顯示，2017年度折舊及攤銷為12.42億元，較2016年度增加4成。

迪士尼樂園新酒店去年4月起營運，令樂園新增750間客房，但上年度3間酒店入住率僅得69%。至於上年度620萬入園人次中，本地客由39%增至41%，相關入場人次是歷來次高，陸客則由36%跌至34%，國際客比例雖維持25%，相關人次也屬開幕以來最高，有近160萬，以南韓遊客升幅最多，達53%。

上海迪士尼樂園2016年6月開幕，首年逾1100萬人次入場，劉永基認為美國人口遠低於中國，都有兩個樂園，不認同上海和香港的樂園互相搶客，不少珠三角年輕遊客會到香港的樂園，隨著港珠澳大橋和高鐵（香港段）即將啟用，樂園會設工作小組研究如何吸引相關遊客。

(旺報)