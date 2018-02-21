未足額進用身障員工 美光、星展、長榮被點名

2018年02月21日 12:58 中時 洪安怡

勞動部今（21）日公告最新去年11月全國進用身心障礙者未足額名單，與上月相較，公立未足額單位台北市立大學、高雄餐旅大學已超額進用2人、但國家中山科學研究院未足額達21人最多；私立單位台灣美光記憶體公司、星展（台灣）商業銀行未足額進用人數分別下降至1人、3人，而長榮航空仍未足額進用17人，為私立之最。

依據《身權法》規定，民營企業員工數逾67人，需聘用至少1％身障者，公家機關員工數逾34人，需聘用至少3％身障者，少聘1人，每個月需繳2萬2000元代金，勞動部從2003年開始，調查未足額進用身障者的單位。

截至去年11月止，應進用身障者的單位共1萬7142家，應進用身障者5萬7455人，實際進用8萬4172人，已超額進用2萬6717人，超額進用46.50%。此次未足額進用單位合計1577家，其中公立單位42家（占2.66%），其中32家未足額進用1人；私立單位1535家（占97.34%），其中1260家未足額進用1人，合計未足額2239人。

在公立單位部分，與上月比較，原不足進用5人而列居未足額第2名的台北市立大學，11月份已超額進用2人；原本未足額3人，達第3名的國立高餐大學，11月份超額進用2人；未足額第1名的國家中山科學研究院法定應進用252人，實際進用231人，不足額人數21人，與上月相較增加7人。

勞動部指出，中山科學研究院未足額增加，是因內部單位員額整併使員工總人數增加所致，據桃園市表示，中科院已於9月開始進行人員招募，預計第1批到職者會在今年1月，屆時不足額情況將會改善。

在私立單位部分，原列居上月份未足額名單第2名的台灣美光記憶體，原不足進用14人，但已進用多障、罕見疾病、重器障、聽障、肢障等多種障礙類別身障員工擔任行政助理工作，11月份不足額進用人數大幅降至1人，預計12月份將足額進用。

而原不足進用12人而列居第3名的星展商銀，與伊甸基金會合作，11月份一舉進用視障、重器障、肢障、顏面傷殘等員工擔任總機、視障按摩師等工作，不足額人數已降至3人，預計12月份將超額進用2人。

但私立單位第1名的長榮航空法定應進用94人，實際進用77人，不足額人數17人，與上月相較無變化，勞動部指出，長榮將持續進行與身障者徵試，不足額情況預計於今年2月改善。

(中時)