台南議員邱莉莉：陳亭妃當選恐破壞清廉政治

2018年02月21日 12:49 中時 郭建伸

民進黨台南市長初選打得火熱，黃偉哲、陳亭妃陣營連日互咬。對此，黃陣營發言人、台南市議員邱莉莉今(21日)接受廣播節目專訪時火力全開，不僅痛批郭揹負許多官司與負面新聞，更指控陳亭妃與郭信良的親密政治結盟。邱說，若陳亭妃真的通過初選，「我們非常擔心到底是你在當市長，還是副議長郭信良當市長？」並直言恐破壞賴清德任內建立的清廉政治。

近來台南政壇有流傳一段影片，擷取綠委王定宇、葉宜津跟台南市議員謝龍介在廣播上的發言，而王有提及賴清德不希望台南市長「交給不正派的人」、郭信良在官田鋼鐵廠的弊案，諸多片段矛頭都指向陳亭妃陣營；陳陣營反控是抹黑謠言，黨內互打相當激烈，指邱莉莉想要議長寶座，而黃陣營在農曆年也大動作反擊批郭「不正派」。

邱莉莉說，她與郭信良認識20年，她與其他議員都深諳這樣的幕後操盤會影響未來台南的政治生態；民進黨雖然聲稱派系解散，但在正國會組織聚會時，都會看到陳亭妃、郭信良一起出現，甚至有一起拍照放在臉書上，而郭也替陳亭妃每場造勢站台。

邱也諷刺，過去的議會生態常有人說找郭信良喬公共工程款比較好過，認為郭對賴清德的透明制度「恐怕不習慣」。

主持人周玉蔻問，行政院長賴清德因為某種因素轉而支持黃偉哲，是因為他不想讓另一個人當選，這樣的說法傳聞是否為真？邱說，賴清德的個性會鼓勵每一個參選人，台南市民也很清楚，賴並沒有公開稱誰是他的子弟兵，每個參選人也都跟賴合影。

邱也補充，賴清德在市長7年任內取消給議員的小型工程款，將很多事情制度化、透明化，對抗黑金政治；但隨著選戰越來越激烈，她認為賴清德會擔心，郭信良與陳亭妃是盟友關係，若陳亭妃真的當選，恐破壞清廉政治的文化，這恐是賴最不願意看見的。

邱莉莉指出，網路上可搜尋到許多郭信良參與的負面案子，包含海佃國中、官田鋼鐵擴廠案、九份子重劃區都有疑似收錢，卻都聲稱是借貸。對於郭指控她是想當議長，邱則反駁郭是在轉移話題焦點，因為議長提名已在賴清德任內制度化，須經議員選舉、黨內投票，最後才是全體記名投票，「現在沒有人想到這種問題」。

(中時)