金正恩妹金與正懷二胎 老公傳為大學同學

2018年02月21日 13:01 旺報 林永富

本月9日起3天2夜訪韓的北韓最高領導人金正恩妹妹金與正，隆起的腹部引發她是否懷孕的熱論，韓政府未正面否認等於間接承認。金氏家族的婚姻更是在神祕傳聞中廣為流傳，金與正的丈夫疑似為她的金日成大學同學。

據悉，作為北韓勞動黨委員長金正恩的特使訪韓的金與正，身為勞動黨中央委員會第一副部長，懷孕了。韓媒指金與正在訪韓期間，對韓政府相關人士說自己「懷了第二胎」。韓政府官方表示「不了解情況」，但並非否認其懷孕的說法。

在訪韓過程中，金與正多次被拍到腹部突出的樣子。有觀察認為，她小心落座的樣子，和孕婦的行動類似。一位高級別脫北民說：「身為金正恩管家的書記室長金昌善和代表團同行，似乎是因為金與正懷孕，有必要特別照顧她。」

金與正生孩子的傳聞，以前也被提起過。南韓國家情報院2015年4月曾向國會情報委員會報導說，金與正已經懷孕，推測當年5月將分娩。

隨著這次金與正懷孕的事情傳開，金與正的老公是誰，正在引發關注。關於金與正的老公，曾有傳聞說是勞動黨組織指導部長崔龍海的次子，但並未得到證實。此前，南韓國情院推測，金與正的老公是她在金日成大學的同學。

脫北者團體——北韓戰略情報服務中心最近主張說：「金與正的老公名叫虞仁鶴（音），是黨下級官員的子女，畢業於金日成大學。」

有觀察認為，為了防止出現「第二個張成澤」（金正恩的姑丈），金正恩可能選擇了來自沒有政治背景的普通家庭的人物作為金與正的老公。

金正恩派遣懷孕的妹妹作為對韓特使訪韓的背景，也引人關注。有評論認為，這反映了在國際社會的超強大對朝制裁下，金正恩被逼入牆角的焦急與焦躁。

(旺報)