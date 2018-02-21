曾涉共諜案疑雲 張顯耀：感謝馬總統提拔

2018年02月21日 12:57 中時 陳彥宇

前陸委會副主委張顯耀今(21日)宣布參選台北市長，將爭取國民黨提名。對於2014年涉入共諜案疑雲，張特別在參選記者會上，出示台北地檢署的不起訴書，強調清白。張顯耀說，很感謝「那一、兩位有誤解的朋友」，也感謝前總統馬英九給自己歷練的機會。歷經該案後，他將引以為戒，重用人才、信任部屬。

張顯耀嫻熟兩岸業務，但在2014年涉入共諜案疑雲，時任陸委會主委王郁琦指張，「工作有疑點，必須調離現職，接受調查」，調查局也以外患罪、洩露國防以外機密罪等罪嫌法辦。時任總統馬英九更以「啄木鳥找害蟲」為喻，形容該案，最後北檢以罪證不足，對張予以不起訴處分。

張顯耀指出，北檢不起訴書寫明，他透過管道與陸方溝通處理上級所交付之兩岸事務，皆有達成任務，「我方不論在ICAO、RCEP、兩岸協議成效與檢討會議等議題，亦均取得國家預期之利益，並未造成任何損害。」

對於外界質疑，他當時為何不將實情全盤托出？張顯耀強調，兩岸關係非常複雜，他不願為了個人，讓未來兩岸關係走不下去。提到此案，張一度情緒激動，音量拉高，讓台下支持者高喊「委屈你了」！

至於是否認為馬英九欠他一個公道、需要道歉？張顯耀說：「不需要！」他很感謝馬給他機會、服務的歷練，也感念親民黨主席宋楚瑜過去的提拔。張表示，人不能忘本，經過挫折與歷練，讓他更有信心，若未來有機會帶領市政團隊，將重用人才。

(中時)