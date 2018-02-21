被爆秘婚生子 阿信發文回應：請不用擔心我

2018年02月21日 12:53 中時電子報 蔡曉婷

阿信發文回應秘婚傳聞。（圖／取自五月天 阿信臉書）

天團五月天42歲主唱阿信今(21日)被爆料，命理師江柏樂稱阿信應非單身，更鐵口直斷阿信私底下應該悄悄秘婚生子，「差不多一零九年才會被拍到」。對此，阿信稍早在臉書發文，笑說感謝老師們的關心，讓他知道「每個平行時空裡的阿信們，都過著精彩的生活」，更表示目前處於這個時空的他一切都好，「請不用擔心我」。

據《壹週刊》報導，針對五月天目前唯一單身的成員阿信，命理師江柏樂用易經八卦算出阿信應該是秘婚，且成為已婚男已經6、7年，育有小孩，但這段關係並不穩定，最快再過2年，阿信的孩子才會曝光。

對此，阿信稍早在臉書開腔，笑說：「最近確實感受到，生命是未知的旅行，終站抵達前，你以為此生大抵如此的平凡自傳，原來只是最動魄驚心之章前的醞釀，正因為命運的海洋如此變換莫測，人生航道上的小航海家們還是會依賴著你們的，各位命理老師請放心」。

對於秘婚生子傳聞，阿信間接否認說：「這個時空的我，一切都好」，並坦承：「甜美苦澀，點點滴滴，在我心頭，請不用擔心我」，粉絲則笑說：「你幸福我們很開心，生活快樂很重要，不管怎麼樣我們都是支持你的」、「不管怎樣，只要你幸福快樂就好」，還網友幫總結阿信回應，翻譯四字「干你屁事」。

(中時電子報)