光華附設國中部彩繪花燈獲獎 點綴普濟街燈海

2018年02月21日 12:59 中時 曹婷婷

光華高中附設國中部學生參加第6屆「普濟行春創意彩繪花燈展暨比賽」，從1700件作品脫穎而出，4名學生獲得佳績。（曹婷婷攝）

春節期間吸引不計其數人潮的普濟街花燈，已成台南最夯走春景點，一盞盞燈籠同時也蘊含台南學子的用心；光華高中附設國中部學生參加第6屆「普濟行春創意彩繪花燈展暨比賽」，從1700件作品脫穎而出，4名學生獲得佳績，其中，國二仁陳又榛第1名、國三仁陳亭瑜第3名、國一仁吳昀瑭佳作、國一仁王譓溥入選。

今年創意彩繪花燈主題包括：狗、歡樂元宵以及府城、廟宇特色。榮獲國中組第一名的陳又榛運用3種可愛的小狗~薩摩耶犬、柴犬、哈奇士犬帶著大家共遊名勝古蹟赤嵌樓和安平古堡，透過小狗的活躍將台南之美點綴著更加出色亮麗。這盞花燈懸掛在普濟殿前第一排，格外顯眼，吸引大小朋友駐足觀賞栩栩如生的薩摩耶犬，推崇手繪創作不但細膩且乾淨，在燈光照耀之下還很寫實，顯見繪畫基本功紮實。

指導老師陳冠如表示，燈籠材質不像一般畫紙或畫布，所以，學生除了有繪畫基本功、創意的巧思之外，恰如其分的運筆和顏料都是作品成敗的因素。

陳亭瑜的作品是以神轎、陣頭鑼鼓喧天的表演為狗年增添喜氣，內容豐富有創意，因時間限制無法充分發揮在作品中，最終只獲得第3名，但成績也很亮眼。

校長張淑霞表示，光華國中部有許多視覺藝術天份的人才，除了用藝術涵養品德之外，更讓生命結合在地文化的生活美學，使得學生親近社區、文史，進而優化週遭生活環境。她強調中學生教育不但要提供學生「學到」知識和技能，也要讓學生「用到」，甚至要「做到」，這也正好呼應新課綱所需要的核心素養。

(中時)