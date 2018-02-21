歡度元宵 中市議員邱素貞自購3千個小提燈送市民

市議員邱素貞自掏腰包購買3000個「旺旺小提燈」，動員志工組裝，將於元宵節當天免費發送民眾，歡度元宵小過年！（陳世宗攝）

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下週就是元宵佳節！因台中市政府107年度總預算未過，援往例發送的生肖小提燈喊停，讓不少民眾大失所望。市議員邱素貞自掏腰包購買3000個「旺旺小提燈」，並動員10位志工組裝，將於元宵節當天免費發送民眾，歡度元宵小過年！

市議員邱素貞說，元宵節提燈籠是許多民眾共同的期待！今年因市府小提燈預算500萬元，仍未經審查通過，廠商趕製不及，今年不發元宵小提燈，讓民眾大失所望，服務處接到許多里民索取小提燈的電話不斷。

邱素貞表示，她的先生、南區國光里長陳仁榮每年都在元宵節當天舉辦「提燈籠遊街」活動，去年自掏腰包向小提燈製作廠商購買1500個小提燈，今年為迎接連續舉辦第20年加碼購買3000個，除正義街服務處提供索取外，也會沿途分送給參加遊行的民眾。

為讓里民元宵節當天可領到組裝完成的小提燈，邱素貞動員服務處人員與志工，在新春年假期間忙著組裝小提燈，到目前已組裝完成500多個小提燈。協助小提燈組裝的蕭惠伶說，「旺旺造型紙雕小提燈」設計立體、可愛，非常應景；她組裝每個約5分鐘完成。

婦人范淑明指出，她連續8年參加遊街活動，今年市府未發小提燈，她與小孩都大失所望，到處打聽哪裡可以免費索取？希望明年市府可持續發送，滿足民眾的小確幸。

(中時)

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