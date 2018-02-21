孫大千選台北市長 衝著吳敦義來？

2018年02月21日 13:08 中時電子報 謝雅柔

國民黨有意參選台北市長的人選逐漸浮出檯面，前立委孫大千昨也宣布參選台北市長。對此，有評論指出，孫大千出來選台北市長黨內初選，說明他要挑戰國民黨的體制，也是挑戰黨的領導中心，就是黨主席吳敦義。

誰會代表國民黨角逐2018台北市長寶座，現在又冒出新人選，前國民黨立委孫大千昨在臉書發表參選聲明，將投入藍營台北市長黨內初選。陸委會前副主委張顯耀也將表態參選台北市長，先前藍營已有前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、市議員鍾小平等人表態參選。

孫大千昨在臉書發布參選聲明，他說他要停止撕裂的政治標籤、矛盾的兩岸政策、暗藏春藥的政見牛肉，與耗費資源的金錢選舉，「沒有樹立榜樣，台北人就真的是天龍國的媽寶」。孫大千也提及，台北常看到的英文字母「P」不再是停車，而是「Pure」純粹、洗練與潔淨，他要讓台北往質去提升，成為有愛的品牌，也要讓台北品牌越純、越亮。

孫大千先前曾五度在臉書發公開信，最後一封是寫下「國民黨的衰，是被擺爛的人搞的，不是別人用看或講就會衰的」。據中評社報導指出，孫大千跳下來選台北市長黨內初選，說明他要挑戰國民黨的體制，也是挑戰黨的領導中心，就是黨主席吳敦義。「這種選舉手法，看似不邏輯，卻是最有效的方式」。

(中時電子報)