台中加強管制烏賊車 3月起機車排氣超標直接開罰

台中市政府環保局3／1起，針對嚴重污染環境車主將直接處分！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台中市政府環保局為維護空氣品質，自3月1日起機車排氣攔檢方式，將有小幅變革，針對排氣超過標準值20％以上，嚴重汙染環境車主將直接處分；但在標準值20％以下不合格者，仍維持原來7日內複檢緩衝期，呼籲民眾落實機車定期檢驗與保養，減少環境負荷，也避免受罰。

環保局長白智榮說，根據環保署空氣汙染物排放清冊TEDS 9.0統計，機車排放廢氣佔移動汙染源PM2.5總排放量的12.5５%，尤其高汙染二行程機車的PM2.5排放量為四行程機車3倍、HC(碳氫化合物)為四行程16倍，管制高汙染車輛對於空品提升有實質的助益。

環保局依法實施機車排氣攔檢，鼓勵民眾汰換高汙染車輛，原攔檢不合格者，將有7日內複檢的緩衝期；3月1日起將針對排氣超過標準值20％以上嚴重汙染環境的車主直接開罰，但在標準值20％以下不合格者，仍維持原來7日內複檢的緩衝期。

白智榮強調，路邊攔檢直接開罰早有法令授權而非新政策，包括桃園市、台北市均已實施，台南市也在106年10月開始執行；根據空氣汙染防制法第34條及第41條規定，環保機關得於適當地點對使用中交通工具實施不定期檢驗，且應符合排放標準。

為照顧中低收入戶民眾，環保局將持續祭出高額中低收入戶汰舊換購電動機車加碼補助，每案補助最高可達4萬2800元。詳情請上台中ㄅㄨㄅㄨ網查詢或電洽補助專線04-22201661。

(中時)

光華附設國中部彩繪花燈獲獎 點… 行動捐愛助花蓮重建 宣明智父子…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。