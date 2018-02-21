台中加強管制烏賊車 3月起機車排氣超標直接開罰

2018年02月21日 13:29 中時 陳世宗

台中市政府環保局為維護空氣品質，自3月1日起機車排氣攔檢方式，將有小幅變革，針對排氣超過標準值20％以上，嚴重汙染環境車主將直接處分；但在標準值20％以下不合格者，仍維持原來7日內複檢緩衝期，呼籲民眾落實機車定期檢驗與保養，減少環境負荷，也避免受罰。

環保局長白智榮說，根據環保署空氣汙染物排放清冊TEDS 9.0統計，機車排放廢氣佔移動汙染源PM2.5總排放量的12.5５%，尤其高汙染二行程機車的PM2.5排放量為四行程機車3倍、HC(碳氫化合物)為四行程16倍，管制高汙染車輛對於空品提升有實質的助益。

環保局依法實施機車排氣攔檢，鼓勵民眾汰換高汙染車輛，原攔檢不合格者，將有7日內複檢的緩衝期；3月1日起將針對排氣超過標準值20％以上嚴重汙染環境的車主直接開罰，但在標準值20％以下不合格者，仍維持原來7日內複檢的緩衝期。

白智榮強調，路邊攔檢直接開罰早有法令授權而非新政策，包括桃園市、台北市均已實施，台南市也在106年10月開始執行；根據空氣汙染防制法第34條及第41條規定，環保機關得於適當地點對使用中交通工具實施不定期檢驗，且應符合排放標準。

為照顧中低收入戶民眾，環保局將持續祭出高額中低收入戶汰舊換購電動機車加碼補助，每案補助最高可達4萬2800元。詳情請上台中ㄅㄨㄅㄨ網查詢或電洽補助專線04-22201661。

(中時)