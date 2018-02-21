鐵漢也有柔情面 嘉縣警方關懷弱勢兒

中埔分局長王立德（後排左四）及偵查隊長鄭博宸（後排左一）及分局同仁等人春節期間關懷弱勢孩童。（中埔分局提供）

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中埔分局長王立德發放過年紅包給院方孩童。（中埔分局提供）

鐵漢也有柔情面，嘉義縣警察局中埔分局長王立德2月初到任，除立即投入轄區內治安調派工作，更積極關心在地弱勢，知道轄區內有弱勢兒需要照顧，因此邀集中埔警友辦事處及分局同仁，一同前往進行年節關懷，讓孩子們感受人民保母的溫暖與社會的溫馨。

「過年與家人團圓很重要」，王立德說，過去常協助服務於新北市光仁高中的太太，及該校志工團前往泰北做弱勢兒童服務，不管是募集物資或是活動規劃，覺得能彌補孩子欠缺的，自己很有感，因此，來到嘉義得知有這樣的機會能夠關心這些孩子，他選擇春節期間像家人般陪他們度過。

王立德稍早前往中埔鄉裕民村「安安之家」，關懷弱勢孩童，並與中埔警友辦事處主任郭晉睿及分局同仁，共同前往院方致贈慰問金表達關懷，另外發放壓歲錢紅包給園方孩童，希望他們真正感受到社會的溫馨，知道自己不是孤零零。

王立德說，孩子若沒有人伸出援手，給予正確施教及觀念，未來也將衍生為社會問題，最終還是回歸警察處理。自己很感謝「安安之家」給自己跟同仁回饋社會的機會，未來不排除安排孩子參觀警所，建立警民互動，也藉機幫孩子們建立簡單的法治教育，讓正確觀念從小紮根。

(中時)

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