吳慷仁邵雨薇戀情ing？！ 當事人回應這樣說....

2018年02月21日 13:24 中時 蕭雅玲

鍾瑶去年底遭吳慷仁不明不白甩分手，今卻被周刊爆出，吳慷仁與邵雨薇拍《極品絕配》，兩人從互看不對眼、戲殺青後沒聯絡，今卻傳出兩人疑似假戲真做，兩人更於本月8日一起在購物中心血拚，吳慷仁還載著她回女方家，雙方互動與熱戀中情侶沒啥兩樣。

吳慷仁與鍾瑶分手後，外傳出是因個性不合、價值觀不同導致戀情劃下句點，正當眾說紛紜的分手原因，讓外界霧裡看花同時，邵雨薇與張立昂兩人也在去年11月底傳分手，並在年前被拍到與吳慷仁一起逛大街。

邵雨薇經紀人表示，2人前年一起合作拍過《我的禮物》後就已經認識，但私下沒什麼互動，去年因《極品》拍攝再度合作，「但拍戲時很累、又常拍夜戲，曾一度蠻討厭對方，戲殺青之後根本沒有聯絡。」她表示，邵雨薇一直到年前都很忙，根本沒有私人時間，對於「慷薇戀」她認為，兩人應該就是「朋友約吃飯、逛街而已」！

而吳慷仁得知自己被拍，對於周刊報導在沒問過他就爆感到無奈說：「真的沒有在一起！」並傳簡訊邵雨薇說「抱歉」！他表示，與邵雨薇在《極品》殺青酒會後就沒拍過面，今年初去探班，才找她一起吃飯，「吃完飯、逛街、送她回家而已，沒想到被寫成這樣，感到有點傻眼！」被問及與邵雨薇有無可能再一起？他則回應：「就是好朋友」，不把話說死。

(中時)