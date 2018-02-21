美軍事優勢岌岌可危 美媒：中國5大技術急起直追

2018年02月21日 13:37 中時電子報 蔡萱

過去一年來，作為發明火藥的國家，中國推出了一系列的高科技武器，這讓不少專家認為，中國有威脅世界強權美國的趨勢。據美國《國家廣播公司》（NBC）報導，華盛頓智庫新美國安全中心的副研究員卡尼婭（Elsa B. Kania）表示，美國不再有明顯的軍事技術優勢，急起直追的中國將成為世界科技和技術強權，解放軍甚至可能在新的軍事力量領域超過美國，尤其是最搶眼的5項技術包括電磁砲、軍艦、戰機、高超音速滑翔器以及人工智慧。

1.電磁炮

這個月稍早曝光了一系列的配備在艦艇上的電磁炮照片，中國軍事分析家認為這是「具備劃時代意義」的壯舉。相較於傳統火炮的射程為10-20海浬，可精準襲擊軍艦、飛機和陸地目標的電磁炮，能夠將強大的電磁體用7倍音速發射到最遠100海浬外，這使得火炮相形見絀。

儘管美國目前已經研發了類似的技術，但還沒有在海上進行試驗。如果得到證實，中國的電磁炮將是此類武器首次在水上部署。

2.高科技戰艦

中國在去年夏天推出了最先進的055型飛彈驅逐艦，該驅逐艦排水量達1.2萬噸，估計今年將正式入役。北約代號刃海（Renhai）級的055型驅逐艦具有反空、反彈、反艦和反潛的能力，估計將在中國未來的航母打擊群中發揮重要作用。

此外，中國的航母發展也相當搶眼，中國第2艘航母001A型在去年下水，這艘排水量為6.5萬噸的航母是中國首艘國產航母，可搭載35架戰機。同時目前中國也正在建造8萬噸的第3艘航母002型，將可搭載超過40架飛機，預計將裝備先進的電磁彈射器。

3.戰機

中國在2月宣布首款殲-20已經列裝，這也宣告美國及其在亞太地區盟友不再壟斷匿蹤戰機。中國為回應美國的F-22和F-35，研製出了第5代戰機殲-20，這款戰機能夠精確打擊190公里遠的目標。目前中國正在研製第2款匿蹤戰機殲-31，不少專家認為這款戰機可望部署航母上並且出口市場全球。

4.高超音速滑翔器

中國在去年11月份首次進行了高超音速滑翔器「東風-17」的測試。這種中程武器不同於常規的彈道導彈，滑翔返回地球的軌跡更慢、更低平，以避開美國導彈防禦系統。儘管美國和俄羅斯都在頓此類型武器進行研發，但兩國都還沒有試飛過這類型武器。

對中國鷹派的美國太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）在上周的國會軍事委會聽證會上，也向外界警告中國在軍事急起直追的現狀，並稱其中最讓他擔心的就是中國的高超音速滑翔器技術。

5.人工智慧 （AI）

中國7月公布了一項雄心勃勃的計劃，目標是在2030年前創造1,500億美元的人工智慧產業，在這個領域引領世界。 同時這項技術也正被研發用於軍事上，像是國有的中國電子科技集團公司10日宣布，成功進行119架固定翼無人機的集群飛行試驗，刷新了美軍今年1月締造的103架紀錄。

新美國安全中心的卡尼婭對此表示，解放軍的人工智慧有效軍事應用將包括網絡和電子戰，以及「可能用於攻擊美國高價值武器平台的無人機群，像是航空母艦等」。

(中時電子報)