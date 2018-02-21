時尚還是惡搞？ 倫敦設計作品讓人審美崩潰

2018年02月21日 13:48 中時電子報 李靖棠

據歐洲新聞網（Euro News）報導，與紐約、米蘭、巴黎時裝週合稱為四大時裝週（Big Four）的英國倫敦時尚週（London Fashion Week），從2月16日開始，吸引大批設計師與時尚人士前來，展示自家設計作品和朝聖。但卻有部份過於前衛的設計作品，讓不少純欣賞的民眾，感覺審美崩潰。

Breaking News - London Fashion Week: Models walk in plastic inflatables

一名畢業於倫敦設計名校、中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins - UAL）的畢業生艾德溫（Edwin Mohney），也藉此平台公開展示他的設計作品，包含一枚巨大的保險套造型服裝、利用窗簾布包裹著近乎全裸的模特，或是將美國總統川普（Donald Trump）的面具當成鞋子穿，甚至將著名的玩具- 尖叫雞也當成設計作品的元素之一， 讓不少人看傻了眼。但他卻也成功吸引的外界目光，為未來設計師之路邁開第一步。

四大時尚週之一的倫敦時尚週，出現了不少令人審美震撼的作品。（圖/路透社）

設計作品中甚至將知名的「尖叫雞」玩偶也納入元素之一。（圖/路透社）

英國女王伊莉莎白二世（圖中央）也應邀出席時尚週活動，與知名的「時尚女王」安娜溫圖（圖右）並肩而坐。（圖/路透社）

從1983年開始舉辦的倫敦時尚週，每年2月和9月各舉辦一次，安排在倫敦市中心的薩默塞特府（Somerset House）中庭的大型帳幕，最多可容納150名設計師的作品。全球知名的設計師與品牌無不卯足全力，要在這個時尚大秀中搶佔版面和目光。從2012年起，倫敦在原有的春夏與秋冬裝之外，另外推出了男裝系列。今年的走秀，更迎來了一名貴客- 英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）。

(中時電子報)