評論劉世芳拜訪里長利益輸送 中天電視評論合理不起訴

民進黨立委劉世芳。（資料照片，姚志平攝）

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中時

中天電視「大政治大爆卦」，在去年8月4日下午1點許的政論節目中，主持人王又正、來賓陳昱愷說，民進黨立法委員劉世芳與高雄市政府社會局官員，拜訪各地里長。暗示當選高雄市長後必定核撥更多經費跟賄選完全沒兩樣，劉認為已經損害她的名譽，但檢察官認為，2人言論與公眾利益有密切相關，縱使令人感到不快，但並未逾越合理評論，對於王、陳作出不起訴處分。

立委劉世芳認為，「大政治大爆掛」政論節目，劉說，高雄市政府社會局1個官員，跟著劉世芳委員一起拜訪各地里長，劉向里長明示、暗示，如果支持她參選高雄市長，就會撥經費、預算，讓里長有錢花，已經涉嫌誹謗罪。

陳則稱，這些話不是他第一個講，媒體上已經有報，網路上也查得到，他還才打電話問高雄在地人士，最後確定就是劉世芳。而節目主持人王又正，則是根據陳的說法在節目上評論。

不起訴指出，陳在節目上講的話，雖然是「間接暗示」，並未指出「你只要支持一定給」，而且拜訪里長，提出當選願景是常見的選舉手法，節目上未提及「行賄」、「瀆職」，等不法活動，言論不足以影響劉世芳的名譽。

而且，節目中雖然提到「行政不中立」、「利益輸送」、「跟賄選完全沒兩樣」，夾雜著個人評論，但相較於參選高雄市長的政治活動，與公共事務有密切相關，屬於可受公評之事，而王又正已盡合理查證的義務，縱使讓劉世芳感到不快，並未涉及誹謗罪。

(中時)

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