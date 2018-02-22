瑞穗鮮乳攜手文化國小足球隊　推廣成長三原則

2018年02月22日 10:00 中時電子報 綜合報導

瑞穗鮮乳關懷孩童成長發育，發起鮮乳力量計畫前進校園，鼓勵孩童每日兩份奶，鈣好成長基礎。(瑞穗鮮乳提供)

鼓勵全台孩童一起鈣好成長基礎

鮮乳中含有的鈣質，是孩童骨骼成長過程中非常重要的飲品。據衛生福利部國健署建議，中小學生每日應攝取1.5~2份低脂乳品。但最新的調查發現，台灣孩童竟普遍鮮乳攝取不足1.5份！

瑞穗鮮乳關心孩童 攜手文化國小推廣「鮮乳力量計畫」

瑞穗鮮乳長期關心孩童發育，因此發起「鮮乳力量計畫」，邀請體育成績亮眼的小小運動員參與，一起向全台家長推廣成長三原則「多運動、睡眠足、喝鮮乳、鈣好成長基礎」。隨鮮乳力量計畫走遍全台許多小學，發現台灣有許多體育表現優秀的孩童，如台北雨農國小桌球隊、新竹六家國小拔河隊、桃園埔心國小躲避球校隊，都是曾代表台灣出國比賽或交流的台灣之光！本次更邀請曾到日本及新加坡交流的文化國小足球隊加入，與冠軍足球隊的小朋友們，共同向全台家長與孩童推廣成長三原則，每天攝取兩份鮮乳，同時搭配良好運動與睡眠習慣，才能擁有好體能與好成長。

文化國小足球隊團結力量大 驚艷鮮乳力量計畫大使宇豪

文化國小主任黃世奇表示，文化國小足球隊屢獲佳績，全因擁有良好的團隊精神及均衡的營養攝取！黃世奇解釋，雖然足球隊表現優異，仍難免有輸球的時候，但小朋友卻不會責怪隊友，反而會於比賽中提醒彼此。對於學校而言，比賽成績並非重點，校方更著重培養孩子們的團隊精神，認為這才是運動員的核心價值！

受邀擔任鮮乳力量大使的宇豪表示，文化國小的小朋友不只團結，也十分有紀律！宇豪笑說，教練才剛下車走向操場，小球員們立刻停下手邊的練習，以整齊宏亮的聲音大喊：「教練好」，模樣十分可愛！球隊教練黃瑞瑩表示，小球員們相當自動自發，有時自己因外務不能帶隊訓練時，隊長也會主動領導全隊球員自主訓練，隊員們也都遵守隊長的領導，非常不容易！

黃世奇近一步解釋，除了培養小球員們的球技與運動家精神外，校方也十分注重學生的營養攝取。鮮乳力量大使宇豪表示，足球隊小朋友們都好喜歡喝鮮乳，活動中一直吵著要「續杯」，而鮮乳中含有的鈣質，可以幫助孩童骨骼正常發育，難怪這群小球員們能有亮眼的運動表現！

宇豪表示，鮮乳中含有的鈣質，可以幫助孩童骨骼正常發育，鼓勵全台孩童每天兩份奶！(瑞穗鮮乳提供)

發育黃金期 把握成長三原則：運動60分鐘、連續睡眠9小時、每天兩份奶

文化國小足球隊表現亮眼，關鍵在於把握成長三原則！瑞穗鮮乳鼓勵全台小朋友們以文化國小足球隊為好榜樣，一起鈣好成長基礎！

◇原則一：每日運動至少60分鐘

良好的運動習慣能幫助孩童好成長，每天都應至少達到中度身體活動60分鐘(1小時)以上，可選擇打球、游泳、跳繩、騎腳踏車等，並適度日曬20分鐘，曬太陽可產生維生素D，維生素D可幫助身體吸收鈣！

◇原則二：睡眠時間9-12小時

生長激素在人體睡覺時分泌，一般在晚上10時至凌晨2時為分泌的高峰期，而兒童建議連續睡眠量為9-12小時。睡飽飽，精神好！

◇原則三：每天兩份鮮乳

攝取足夠的鈣質對骨骼發育相當重要！7-12歲孩童每日鈣質建議攝取量為800到1000毫克，鮮乳每一百毫升含有約110毫克的鈣質，以一份240ml為例就有264mg的鈣質，若孩童能攝取每天兩份奶加上均衡飲食，很容易就能補足一日所需鈣質！(本篇與瑞穗鮮乳合作)

(中時電子報)