一張法院通知單 揭發人妻不可告人的秘密…

人妻通姦人夫被告判賠，不料在中國從商的人妻丈夫返台時，收到法院寄給妻子的扣押薪水執行命令，才驚知戴綠帽。(非當事人示意圖／取自頭條娛樂)

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中時電子報

新北市一名韓姓人妻，兩年前與一名沈姓人夫三度到上摩鐵嘿咻，還傳訊息「相見恨晚」、「…睡了3個月吧！你老婆她也真的很有大量」給沈男，遭沈妻提告，並被法院判賠20萬元；事後，韓女在中國經商的丈夫返台，剛好收到法院扣押妻子薪水的執行命令，這才驚覺戴綠帽，反向沈男提告求償，新北地院也判沈男須賠韓夫20萬元，仍可上訴。

《蘋果報導》韓夫長期中國經商，由韓女獨自在台照顧兒女，2016年3月，韓女透過「微信」認識從事木工裝潢的沈男，發現兩人竟是對面社區鄰居，因而經常相約用餐，兩人還3次到桃園摩鐵開房間嘿咻，直到同年5月底，沈妻察覺老公行為異常，沈男在妻子追問下坦承外遇，沈妻怒提告對韓女求償80萬元。

韓女出庭辯稱沈男知道她是台商妻子，一人孤單、寂寞，才約她一同吃飯，不料遭沈家夫妻「設計」，但因沈男證稱兩人先後3次上摩鐵，且韓女曾傳訊息稱他「寶貝」，還說「我們住這麼近卻相見恨晚」、「很想念你，美好的回憶總是折磨人」、「睡了3個月吧！你老婆她也真的很有大量」等，法官認定韓女和沈男通姦，判她須賠沈妻20萬元確定。

不料韓夫去年7月回台，意外收到新北地院扣押妻子薪資的執行命令通知，追問妻子才驚覺戴綠帽，也怒向「小王」沈男提告求償100萬元。

沈男出庭辯稱誤信韓女已離婚，還說兩人只是「性交易」，第一次嘿咻曾給她數千元，沒想到韓女竟偷拍親熱影片，還威脅他繼續見面，後來他受不了騷擾，才跟妻子坦承一切。

新北地院考量韓女證稱雙方都知對方已婚，且坦承兩人曾3次嘿咻，加上沈男提不出韓女威脅與恐嚇事證，因此判沈男也須賠韓夫20萬元。

(中時電子報)

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