最受歡迎大學排行榜出爐 這所黑馬私校衝到第四名

2018年02月22日 00:13 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

總排行榜中，私立輔仁大學以黑馬之姿奪下第四名 (圖／翻攝自網路溫度計)

公立技職院校中，台科大居於榜首，在總榜中排行第9 (圖／翻攝自網路溫度計)

私立文藻外語大學則是在技職院校中排名第二、總榜第11 (圖／翻攝自網路溫度計)

107學年大學學測預計在23日發放成績單，也到了學生們準備選校的日子。網路知名媒體依據去年度教育部公布的141所大專院校名單，結合了各種技術數據以及網路上相關討論的文章，算出今年度最受歡迎且評價高的大學排行。

知名網路數據媒體《網路溫度計》與《Cheers雜誌》合作，以《KEYPO大數據關鍵引擎》數據庫，結合了網路上各種討論文章包括正面、負面以及中立情緒，來對各大專院校進行排名。

以上述數據分析而成的「好評影響力」再與學校的實際註冊率一起計算，好感度奪冠的是國立交通大學，以97.93分奪得冠軍寶座，其次分別是清華大學(97.86)、成功大學(97.13)、輔仁大學(96.67)與政治大學(95.18)，其中輔仁大學是唯一一所私立大學，但卻力壓了政治大學與台灣師範大學拿到第4名。

而在技職學校部分，第一名不出意外是台灣科技大學，86.29分的分數在全部排行榜中排在第9位，第三名的台北科技大學則是以79.62分的分數排在總榜18名，緊追在後的則是雲林科技大學(79.60、總榜19名)、屏東科技大學(78.87、總榜22名)。讓人眼睛一亮的是私立的文藻外語大學以84.09分的分數在技職排在總榜11名，技職院校榜單則是僅輸給台科大，擊敗北科大、雲科大與屏科大。

值得一提的是，台科大在就業熱門話題中是最為火熱的關鍵字，被網友們視為未來就業的保障，在泰晤士報高等教育特刊發表的《2017全球大學就業排行榜》中，台科大學名列第65名，不僅在臺灣所有大學中排名最高，還打敗排行122名的台灣大學。

不過從數據中可以看的出來，技職院校的「好評影響力」部分依舊不敵一般大學，也就是說在網路的討論熱度上，一般大學依舊佔據著極大的優勢，而這其中台、清、交與交大、成大的討論聲量就高達75萬筆，遠遠甩過其他學校，將比例徹底拉大，足見「一般名校的討論熱度依舊遠勝於其他的大專技職院校」。

(中時電子報)