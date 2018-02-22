生日不一樣！高樓自助餐廳賞美景、壽星轉轉樂試手氣

50樓Cafe享美味、賞美景。（Mega 50提供）

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中時電子報
／整理報導

壽星們照過來！慶生也要不一樣！品嚐各式料理buffe吃到飽，坐賞50樓高樓美景！在親朋好友祝福下過一個難忘生日！生日也來試試自己手氣！

草莓奶凍捲。（Mega 50提供）

位於新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳，以綺麗美景和海陸佳餚，備受好評！為回饋消費者，「50樓Café」自助餐廳將於3月1日至5月31日（5月12、13日母親節除外），推出「壽星大發轉轉樂」活動。

鮮蝦蝴蝶麵草莓沙拉。（Mega 50提供）

當月壽星在該廳用餐，每餐皆可參加轉盤樂透一次，視結果享有壽星本人餐費打折、或是最高免費的機會！上述期間，當月壽星用餐出示證件後，即可參加轉轉樂，每餐一次，每月不限次數，轉盤上的獎項分別是免費、5折、85折、8折、或9折…不等的優惠，現場直接回饋壽星本人，增加壽星慶生的樂趣！

話說，「50樓Café」自助餐廳主廚秉持『從產地到餐桌』的理念，特與同屬遠東集團的關企愛買合作，以「吃吃的愛台灣」為名，網羅愛買走遍全台鄉鎮精選的友善、有機或有認證的各種食材，配合節令推出主題式活動，備受好評。想過一個美味、景觀、超有fu的生日嗎？趕快相揪好友來試試自己手氣吧！

(中時電子報)

壽星大發轉轉樂。（Mega 50提供）

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中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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