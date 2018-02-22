未來工作被機器人取代？「樹藝師」工作環保又樂活

2018年02月22日 06:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

科技日新月異！據許多媒體報導，未來許多工作都可能被機器人取代！其實從現在就可看到，「無人便利商店」已在全球悄悄蔓延，未來有哪些工作可能是無法被取代的呢？「樹藝師」或許是不錯的選擇！

為營造都市樹木更健康優質的生長環境，並累積學習的新知識及經驗，提升本市樹木維護管理的品質，新北市於106年底首次結合樹藝師的課程，特別邀請產、官、學專家，與林業試驗所共同辦理80小時的「新北市樹藝教育訓練」，並於107年1月12日於「2018台灣樹木保護推動與展望研討會」舉行結業及授證典禮，有51人通過結訓考試，其中更有5人通過ISA國際樹藝師認證考試。

樹藝師為專門從事樹藝相關工作的從業人員，工作內容為栽植、研究、經營管理等，目前在美國、日本及新加坡等國蓬勃發展。為營造新北市綠意盎然及安全的環境，本市持續推動國內的樹木保護工作，除自103年起首創辦理樹木修剪訓練認證，透過建立第一線作業人員完備的樹木修剪觀念及技術，本次訓練課程針對市府各機關學校及區公所，讓樹木保育的觀念深根各管理層級。

農業局長李玟表示，參訓者為本府從事樹木相關業務人員，平時業務包含樹木修剪、移植、監督及巡查，若能先從政府機關開始深根，除了導入ISA國際樹藝師專業課程內容，並與從事業務職掌結合，培養具備樹木專業知識的人才，與國際接軌，不僅讓新北市樹木都有安全舒適的生存空間保護綠色資源，並使樹木保護政策更能全面確實執行。

(中時電子報)