新北走春老樹尋跡趣！徜徉於古色古香芬多精

2018年02月22日 06:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

團圓吉祥的年節味濃厚，闔家出遊走春是多數人迎新年的必備行程。幅員遼闊的新北市擁有豐富的自然資源，揉合記憶傳承與生生不息的老樹更是綺麗的綠色瑰寶。近年來，在新北市府努力下，境內樹木胸徑、樹齡符合條件，或具特殊歷史、地方意義的新北珍貴樹木家族日益繁茂，今年走春，不妨一訪這些樹木長者的英姿吧！

新店九丁榕更因曾護佑居民病癒，而有「樹醫公」的美名，長久以來扮演當地守護者的角色。（新北市景觀處提供）

寺廟祈福是許多人走春的選擇，榮登新北市十大打卡點的珍貴樹木新店九丁榕更因曾護佑居民病癒，而有「樹醫公」的美名，長久以來扮演當地守護者的角色，來跟有「新北最老樹」稱號的神樹求個吉利之餘，更能順道欣賞廣興里的山間風光。如果希望有個財運旺旺來的狗年，想必郭台銘的發跡廟--板橋慈惠宮一定是最佳選擇之一。

拜拜完可到林家花園迎春踏青，一探園內包含烏桕、茄苳等多株珍貴樹木芳蹤，徜徉於古色古香的芬多精中，享受自然與文化的雙重饗宴。倘若想來趟浪漫的賞櫻踏春之旅，淡水天元宮以接連盛開的多種櫻花，準備與您一同迎接新年，而在通往天元宮的北新路上，就是當地居民話家常的「大樹下雀榕」，賞櫻前可先一覽珍貴樹木的巍峨之姿。

除了進香祈福，走春也是忙碌的現代人難得與家人共享天倫的團圓時光，新北市山海相依的北海岸向來是市民朋友出遊的好去處。金山不僅有著名的朱銘美術館，美食匯聚的金山老街更是每逢假日必定人山人海，就在鄰近老街的中山溫泉公園內，新北珍貴樹木成員--編號的大榕樹正期待成為您走春之旅中的一片風景。

在老街吃飽喝足之後，別忘了散步至公園內，與榕樹爺爺團團圓圓。如果想在恬靜的田野，闔家體驗農村的天倫之樂時，請光臨新北「金牌農村」--三芝共榮社區！社區農夫學堂旁的大葉雀榕是當地精神支柱，今年是第一次在珍貴樹木家族過年，到此一遊不妨到樹下走走，與這位「新成員」一同賀歲迎春。

無論是進香、賞櫻或暢遊北海岸，景觀處推薦大家，走春也可以尋訪老樹蹤跡，可透過本處網站檢視其位置相關資料，新北市珍貴樹木家族將與您共度佳節，祝福大家新年快樂、萬事如意！

(中時電子報)