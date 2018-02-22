沒算出火劫！台中惡火3死1重傷 命理師命喪火窟

2018年02月22日 06:49 中時電子報 林宜靜 、 李函縈 、中國時報／ 陳淑芬 、中天新聞／魏汶萱 、中國時報／、中天新聞／魏汶萱

22日清晨四時多，台中市北屯區雷中街發生火警。（台中市消防局提供）

(09:20 更新)台中市22日清晨近5時民宅發生火災，造成黃姓命理師家3死1重傷悲劇。台中市消防局接獲通報，北屯區雷中街民宅起火，消防人員到場火舌猛烈，搶救人員緊急破門佈水線灌救，火勢延燒迅速，2樓房間內各發現70歲黃姓命理師、黃男兒子及女友等3人皆已明顯死亡；另有65歲黃妻，上半身2度約45％燒燙傷，意識清楚、傷勢嚴重，緊急送醫。

台中消防局在清晨4時47分接獲通報，中市北屯區雷中街巷弄內，1棟2樓RC建物3樓加蓋遮陽鐵皮的民宅發生火災，消防局緊急派遣文昌、四平、水湳及西屯分隊共出動消防車8輛、救護車1輛，消防搶救人員34人前往搶救。

22日清晨四時多，台中市北屯區雷中街發生火警。（台中市消防局提供）

搶救人員於4時54分到場，65歲黃妻已自行逃下樓，她雖意識清楚，但傷勢嚴重，上半身2度約45％燒燙傷，緊急送往中國附醫救治。

消防局第八大隊隊長林裕芳表示，消防人員到場時現場火舌猛烈，經緊急佈署火線，破門攻進火場灌救，搶救人員在2樓房間內發現黃男躺臥房內地板、旁邊還伴臥1隻狗，都已死亡；另間房內有33歲的黃男兒子及蘇姓女友，也已明顯死亡。

據了解，起火民宅是數十年的透天老宅，1樓有神明廳、客廳及小廚房；2樓有2間房間。黃男是命理師，黃男的兒子則從事販售服飾工作，屋內堆放不少書籍等雜物，助長火勢快速延燒。據現場人員初步研判，火勢可能是由1樓延燒，消防火調單位及警方進一步調查起火原因中。

(中時電子報)