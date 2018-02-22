2／22 三大報頭條

2018年02月22日 07:48 中時電子報 高德順

◎中國時報

金狗年新春開盤台股氣勢如虹，各類股百花齊放，盤中衝破半年線，終場加權指數大漲293.35點，以10714.44點收盤，成交金額逾1451億元，漲幅達2.81%，創下近年來開紅盤漲幅最高紀錄，一掃農曆年前重挫不安的頹勢。新台幣也隨著台股補漲，盤中一度猛衝近2角，終場則以29.245元對1美元作收，升值9.7分。

看旺狗年經濟，國人逾6成有信心！昨金狗年開工首日，國泰金控公布今年2月國民經濟信心調查，國人高達60.6％對今年經濟成長逾2％有信心；受經濟展望樂觀激勵，薪資上漲現況指數創下2015年6月以來新高。

公股行庫年後大舉徵才，全年釋出職缺逾3700個！台銀董事長呂桔誠昨日透露台銀今年徵才250人，華銀、兆豐也指出今年全年招募一般行員及專業人才約700人，八大公股行庫都計畫廣徵人才挹注新血。另因應今年將面對亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，公股行庫也紛紛砸重金，培育人才考取反洗錢師證照，大方補助報名費，還補助會費、提供獎金。

為鼓勵新創事業，多元上市櫃配套措施，一開春金管會主委顧立雄親自督軍，昨（21）日與證交所、櫃買中心開會，今天再與國發會討論，最快下半年公告實施，擴大受惠適用企業範圍。 據了解，政策定調「IPO家數不是重點」，初衷是「鼓勵新創事業發展」，並以股本6億元門檻優先鬆綁。

◎旺報

全面鬆綁美台高層互訪的《台灣旅行法》草案在美國參議院闖關之際，又傳出舉辦16屆的美台國防工業會議今年將首度移師台灣。向來精準傳達北京訊息的香港英文《南華早報》21日點出，如在台灣舉行將進一步觸怒大陸並將嚴重破壞中美關係。

港媒爆料，聚焦台美軍售的美台年度國防工業會議今年上半年將首度在台灣舉辦，並提升開會頻率至每年兩次；對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣21日受訪解讀，該會議以前都在美國舉行，若今年在台灣舉辦，無論對中美關係還是台海局勢，都將面臨重大的衝擊。

針對去年十九大報告中對台工作戰略，以及今年初對台工作會議，北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺認為，十九大報告的對台論述，是衝著解決台灣問題做思考的，意即這個問題不會留給後人，朱松嶺指出，習近平時代處理台灣問題的要點在於「復興」，國家統一是民族復興的應有之義。

自花蓮震災以來，總統蔡英文頻向陸方釋出善意，21日出席大陸台商春節聯誼餐會時，除鼓勵台商返鄉投資，也再次向陸方喊話，似乎期待近期釋出的善意能夠得到陸方回應。她強調，兩岸關係的未來取決於雙方能否互釋善意、良性互動，「前年520所做出的承諾，已釋出最大善意，是兩岸和平穩定與發展的最有力保證」。

◎工商時報

大陸五大手機品牌將結束長達3個季度的庫存調整黑暗期，年後零組件廠傳出新機種即將啟動拉貨潮，預計3月將湧現第一波零件拉貨高峰。業界點名，被動元件、驅動IC以及Notch（雷射弧形槽）異形切割玻璃，為3大供需吃緊的零組件，被動元件甚至缺到年底。

為鼓勵新創事業，多元上市櫃配套措施，一開春金管會主委顧立雄親自督軍，昨（21）日與證交所、櫃買中心開會，今天再與國發會討論，最快下半年公告實施，擴大受惠適用企業範圍。

宏碁去年三度再造告一段落後，積極孵育旗下轉投資及子公司上市櫃，董事長暨執行長陳俊聖昨（21）日指出，目前已有不只一家公司輔導興櫃中，預期今年綜效成果將逐步顯現，他期許未來3～5年時間，宏碁將不再只是一家上市公司，而是一個宏碁集團。

台股昨（21）日新春開紅盤大漲，終場收10,714.44點、漲幅2.81％，大啖封關期間美股漲幅的補漲年菜。放眼後市，指標性外資券商瑞信證券正式翻多台積電、外資回頭買超、3大類股輪動齊走強、成交量回溫等4大利多送暖，台股旺狗年春風拂面。

(中時電子報)