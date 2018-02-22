失智症整合照護專家伊佳奇 3／3北市圖總館演講

2018年02月22日 07:42 中時電子報 綜合報導

面對高齡化社會急速發展，失智症罹病人口的增加，台灣已有超過27萬家庭中有失智症患者，其中有許多家庭面對照護上的困擾，產生對失智症照護知識與技巧渴望瞭解，台北市立圖書館於3月3日邀請失智症整合照護專家伊佳奇演講，為家屬及關心如何遠離失智症的民眾解惑，歡迎前往聆聽。

明明是熟悉的家人，但言行舉止會讓家人覺得既陌生又困擾，變得猜疑家人拿他的財物、懷疑家人要在食物中下毒、認為家人要遺棄他，將他送養老院、晚上不睡覺，影響家人無法休息、甚至將鄰居物品佔為己有，說是他的東西，這些精神行為症狀(BPSD)會讓家人崩潰，也是家庭悲劇的肇因。

元智大學老人福祉科技研究中心顧問伊佳奇表示，失智症患者的精神行為症狀的出現是因認知功能缺損後所致，並非所有失智症患者都會有精神行為症狀，如果家庭照護者懂得認知功能缺損會影響那些言行，學習到照護知識及技巧，配合環境支持，及非藥物療法活動安排，是可降低或避免精神行為的出現。

剛出版的「守著記憶守著你」、「別讓記憶說再見」二書的伊佳奇指出，失智症照護必須先協助照護者的心理建設，進而提供家庭照護者學習照護知識與技能，這都影響著照護方式，照護者的情緒更影響照護品質，及失智症患者的精神行為症狀是否產生，如果在一安全與熟悉的環境中，長者專注在熟悉的活動，就不會去遊走或有妄想。

3日(周六)上午十點，在台北市立圖書館總館的演講中，伊佳奇將解說，失智症長者認知功能缺損後，如何靠照護技巧，去化解長者情緒的不穩定，及家庭照護者如何先改變自己，去接受這一疾病及罹患失智症的家人，才可能做好照護工作，維持家庭生活品質，否則將讓自己陷入長期糾結的情緒，先垮下來的會是家庭照護者。

充分理解家庭照護者的困境的伊佳奇，所撰寫的失智症書籍被視為失智症照護者的教戰手冊，除系統化整理出失智症不同病程所將面對的問題，還能跨領域將神經醫學、老人醫學、老人護理、職能治療、物理治療、營養學、口腔保健等知識融入在他的失智症整合照護中、以人為本方式思考照護問題，不再僅是看疾病與症狀，能提昇到家庭經由愛與關懷來支持與照護失智症長者。

3月3日演講，為免費活動，歡迎對失智症有興趣民眾，及失智症家庭照護者前往聆聽。

(中時電子報)