拒被金主拘束言論 孫大千提出「選舉15禁」

2018年02月22日 08:12 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

前立委孫大千，宣布參加台北市長國民黨初選，他今表示，針對選舉弊端，提出不募款、不掛看板等「選舉15禁」自我約束，少了花費和行程，就不用忙著拜託大老，經營派系，更不用被金主左右言論。

孫大千剛在臉書發文，指為揚棄台灣選舉舊文化和老方法，從今天起，他會遵從自訂「15禁」選舉標準進行初選，自我改造。他說，在網路時代，發表意見並不困難，「選舉要比的是觀念和態度，而不是比廣告看板。

孫大千今提出不募款、不掛看板等「選舉15禁」自我約束。(翻攝孫大千臉書)

以下為孫大千臉書全文：

大家好，我是落選過的立委，孫大千。我決定參加台北市長國民黨黨內初選。

為了揚棄台灣選舉的舊文化和老方法，從今天起，我會遵從我自訂的「15禁」選舉標準來進行初選，自我改造。

因為，在這個網路時代，這麼大的選舉，發表意見並不困難，不應該破壞選舉的公平性來花大錢下廣告，或是辦活動，選舉要比的是觀念和態度，而不是比廣告看板。

針對選舉的弊端，我提出「選舉15禁」自我約束，我相信這也是對參選人最好的禁止，因為少了那些花費和行程，就不用去忙著拜託大老，經營派系，更不用被金主左右言論。

這選舉15禁是⋯⋯

一，不募款。

二，不請客送禮送紀念品。

三，不設立實體競選總部。

四，不掛看板旗幟。

五，不買平面及電子媒體廣告。

六，不寄文宣增加郵差負擔。

七，不發傳單製造街頭垃圾。

八，不用宣傳車在大街小巷穿梭擾民。

九，不在市場拜票妨礙大家買菜。

十，不提出一大本包山包海的市政白皮書。

十一，不麻煩大老天王站台加持。

十二，不批評參加初選的同志。

十三，不舉辦大型造勢活動。

十四，不公布假民調拉抬聲勢。

十五，不會威脅脫黨參選到底。

台灣政治革新的成敗關鍵，在於是否能夠揚棄惡質選舉文化。選舉，不僅僅是候選人的考驗，更是選民的考驗。

讓我們用透明、乾淨、環保、真實的理念，來打一場 Pure campaign 吧！

(中時電子報)