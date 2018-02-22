拒被金主拘束言論 孫大千提出「選舉15禁」

孫大千決定角逐國民黨北市長初選。(資料照，翻攝孫大千臉書)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

前立委孫大千，宣布參加台北市長國民黨初選，他今表示，針對選舉弊端，提出不募款、不掛看板等「選舉15禁」自我約束，少了花費和行程，就不用忙著拜託大老，經營派系，更不用被金主左右言論。

蔡政府面對扁 柯P 管中閔 洪孟楷：都只會拖 不知長進

孫大千剛在臉書發文，指為揚棄台灣選舉舊文化和老方法，從今天起，他會遵從自訂「15禁」選舉標準進行初選，自我改造。他說，在網路時代，發表意見並不困難，「選舉要比的是觀念和態度，而不是比廣告看板。

孫大千今提出不募款、不掛看板等「選舉15禁」自我約束。(翻攝孫大千臉書)

以下為孫大千臉書全文：

大家好，我是落選過的立委，孫大千。我決定參加台北市長國民黨黨內初選。

為了揚棄台灣選舉的舊文化和老方法，從今天起，我會遵從我自訂的「15禁」選舉標準來進行初選，自我改造。

因為，在這個網路時代，這麼大的選舉，發表意見並不困難，不應該破壞選舉的公平性來花大錢下廣告，或是辦活動，選舉要比的是觀念和態度，而不是比廣告看板。

針對選舉的弊端，我提出「選舉15禁」自我約束，我相信這也是對參選人最好的禁止，因為少了那些花費和行程，就不用去忙著拜託大老，經營派系，更不用被金主左右言論。

這選舉15禁是⋯⋯

一，不募款。

二，不請客送禮送紀念品。

三，不設立實體競選總部。

四，不掛看板旗幟。

五，不買平面及電子媒體廣告。

六，不寄文宣增加郵差負擔。

七，不發傳單製造街頭垃圾。

八，不用宣傳車在大街小巷穿梭擾民。

九，不在市場拜票妨礙大家買菜。

十，不提出一大本包山包海的市政白皮書。

十一，不麻煩大老天王站台加持。

十二，不批評參加初選的同志。

十三，不舉辦大型造勢活動。

十四，不公布假民調拉抬聲勢。

十五，不會威脅脫黨參選到底。

台灣政治革新的成敗關鍵，在於是否能夠揚棄惡質選舉文化。選舉，不僅僅是候選人的考驗，更是選民的考驗。

讓我們用透明、乾淨、環保、真實的理念，來打一場 Pure campaign 吧！

(中時電子報)

蔡政府面對扁 柯P 管中閔 洪孟楷：都只會拖 不知長進
蔡政府老泡在同溫層！反觀228馬… 蔡政府面對扁 柯P 管中閔 洪孟楷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。