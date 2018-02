2018年02月22日 08:43 中時電子報 周郁蘋 /綜合報導 /綜合報導

周杰倫(周董)在除夕第五度登央視《春晚》舞台,演唱《告白氣球》並結合魔術,表演大獲好評,而適逢春節假期,周董和昆凌則現身法國,前往著名的奧塞博物館參觀,看展時周杰倫還大秀魔術、秒變出撲克牌,撩得昆凌驚呼連連,更分享影片放閃。

影片中周杰倫站在緩慢走到畫前,並以迅雷不及掩耳的速度,從手中變出一張撲克牌,昆凌讚嘆寫下:「wow!What other surprise can you make」(哇!你還能做什麼其他驚喜)還搞笑叮嚀周董「remember to give the card back to The kid!」(記得把牌還給小朋友)

周杰倫隨後則截圖昆凌的發文,並反問:「who is that handsome guy」(那帥哥是誰),夫妻互動甜翻。同時,昆凌稍早也曬站在畫前的照片,寫下:「Thank you for the makeup(謝謝你的化妝)」,網友都猜是老公視角,不料卻引來周董親自留言解惑:「完了,你們都不懂我的幽默,我幫他拍這張像不像畫裡面的人在幫他化妝⋯」,周杰倫幽默之舉更是逗樂一票網友。

