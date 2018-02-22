信義區五星Buffet 也要推4人同行1人免費啦！

台北都會五星級觀光飯店吃到飽Buffet餐廳競爭愈來愈激烈，為強化競爭力，信義區內寒舍艾美酒店館內Buffet自助餐廳〈探索廚房〉啟動升級計畫，經歷時兩個月的換裝並於農曆年後正式回歸。以新餐廳姿態再出發的〈探索廚房〉，除座位數增加了20%，取餐區更新設了火烤區，以美國最新引進的三層式Robata烤爐，用明火直烤各式食材供客人享用，同時不同取餐檯上更增添了許多過去只有在單點餐廳才會出現的菜式與甜點，唯一不變的是，All You Can Eat吃到飽。
全新出發的〈探索廚房〉訂價為平日午餐與晚餐都是1,590元+10%起、下午餐NT$990+10%起，而為歡慶改裝升級重新開幕，〈探索廚房〉亦將自3月1日起至3月9日推出午餐、下午餐、晚餐「4人同行1人免費」的全天候超值優惠(不含3/9日晚餐），Buffet控不要錯過此優惠。
寒舍集團建立的「美食形象」很成功，故位在台北信義區的寒舍艾美酒店開幕之初，館內Buffet餐廳〈探索廚房〉食客盈門，每個餐期都是滿滿滿，足足有長達半年時間餐餐滿座，是當時台北最難訂位的餐廳。
〈探索廚房〉開幕時在Buffet界建立了幾個創舉：1.唯一有Pizza烤爐的Buffet餐廳，2.唯一有包廂的Buffet餐廳，3．第一個將甜點採個人化份量置於取餐檯上的Buffet餐廳。同時，當時它也是全台價格最高的Buffet餐廳。
不過，消費者永遠都喜新厭舊，市場也總是「後浪推前浪」，台北都會這幾年多了幾家國際五星飯店，加上好點子、好創意總是會被同業有樣學樣的師法學習。因此為「永保如新」，寒舍餐旅集團數月前啟動〈探索廚房〉的升級計畫，希望在注入新元素後讓餐廳再造輝煌。
爐烤區就是〈探索廚房〉的新武器。鑑於火焰料理近年在國際餐飲業界正夯，寒舍自美國引進了Robata烤檯，這烤檯大有來頭，包括了全球百大餐廳〈Zuma〉、知名電視主廚Jamie Oliver旗下的〈Barbecoa〉、米其林指南餐廳〈Roka Akor〉，以及倫敦知名的〈The Cinnamon Club〉餐廳內都配備了這套設備。 不過，這些餐廳都是非常高檔頂級的a la carte單點餐廳，〈探索廚房〉是台灣第一個引進這種烤檯的吃到飽自助餐廳。
Robata是日文「爐燒燒」的意思，〈探索廚房〉就是希望藉著最新引進的烤爐，在開放式廚房直接燒烤，讓客人體會「爐端」的食趣。這來自美國的烤爐有三層，可以不同的溫度燒烤出各種美食。如今，客人可以在燒烤區取用諸如〈小茴香烤紐西蘭羊排〉、〈烤牛肉〉、〈烤香料雞肉串〉、只用鹽巴簡單調味的〈烤南非白蝦〉、〈沙茶烤蘆筍〉，以及〈沙茶烤季節時蔬等〉。
「現在的消費者很聰明啦！」，寒舍艾美酒店行政主廚Peter徐宏耀說，他觀察到時下的消費者享受美食不怕花錢，「重要的是值得！」。Peter表示，國人吃食品味漸次提升，即便是吃到飽的自助餐也「不能隨便」。所以，過去的〈探索廚房〉的食材成本約40%，如今則拉到了48%，而且很多菜式都是以單點餐廳的規格烹調料理，「才不會被打槍呀！」。
〈現煎安斯斯黑牛排〉、〈酒香焗春雞〉、〈烤乳豬〉、〈新加坡辣蟹〉，以及〈越式鳳梨燉鴨〉等，都是過去不易出現在傳統Buffet餐廳的菜式。我問：「一頭乳豬或一隻春雞能給幾個人吃呢？」，Peter回答地倒也直接：「就一直出啊！」。
除了引進新設備並將食材升級，且以更細膩做工推出「類單點菜餚」外，Peter並強調，〈探索廚房〉每半個月就會推出一輪新菜式，希望藉著高輪轉率讓客人吃出新意。相較於主攻單點或套餐的餐廳，這真的是一很累人的「苦差」，但Peter表示，「沒辦法！市場真的很競爭，不進則退呀！」。
(工商)