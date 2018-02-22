信義區五星Buffet 也要推4人同行1人免費啦！

2018年02月22日 09:13 工商 姚舜

火焰料理正在國際餐飲業界走紅，寒舍艾美酒店〈探索廚房〉搭上這班食尚列車，提供各種火烤美食讓客人吃到飽。（圖／姚舜攝）

為強化集客力，全新出擊的〈探索廚房〉取餐檯上，開始提供皮酥肉嫩的西式〈烤乳豬〉供客人享用。（圖／姚舜攝）

〈酒香焗春雞〉是將小春雞用陳紹與中式辛香料醃漬後，再以法式爐烤作出，風味與口感甚佳。（圖／姚舜攝）

除了冷的握壽司，〈探索廚房〉亦提供多種溫熱的〈炙燒握壽司〉讓客人吃到飽。(圖／姚舜攝)

除了〈厚切生魚片〉、〈炙燒握壽司〉與各式〈手捲〉外，〈探索廚房〉的生魚片區還提供繽紛的〈海鮮散壽司〉讓客人自由取食。（圖／姚舜攝）

為了凸顯價值感，〈探索廚房〉現今出的生魚片一律都採厚切。（圖／姚舜攝）

日式炸區除有〈炸蝦天婦羅〉與〈酥炸海鮮餅〉，並有用伊比利豬肉裹麵衣酥炸的〈日式炸豬排〉。（圖／姚舜攝）

炭烤時蔬在一般Buffet餐廳較少見，升級再出發的〈探索廚房〉卻無限供應。（圖／姚舜攝）

〈探索廚房〉的冷肉區有現切的義式生火腿、西班牙臘腸和沙拉米可以選擇。（圖／姚舜攝）

〈九孔鮑人蔘雞湯〉內盛裝著一斤20頭的台灣九孔鮑，一般Buffet餐廳不易見到這道菜。（圖／姚舜攝）

〈白豆醬蟳龍魚〉熱鍋內的主角是蟳龍魚，湯內並另搭有福州魚丸、魷魚、美白菇和蒟蒻，非常豐盛。（圖／姚舜攝）

寒舍艾美酒店〈探索廚房〉的甜點做工精緻繁浩，完全不遜於法式甜點專賣店的甜點。（圖／姚舜攝）

斥資千萬改裝升級的寒舍艾美酒店〈探索廚房〉自助餐廳，增加了20％的座位，且裝潢舒適優雅。（圖／姚舜攝）

升級再出發的〈探索廚房〉Buffet餐廳，增加了一炭烤區並引進重直三層的恆溫Robata烤爐，以明火直烤各種食材。（圖／姚舜攝）

台北都會五星級觀光飯店吃到飽Buffet餐廳競爭愈來愈激烈，為強化競爭力，信義區內寒舍艾美酒店館內Buffet自助餐廳〈探索廚房〉啟動升級計畫，經歷時兩個月的換裝並於農曆年後正式回歸。以新餐廳姿態再出發的〈探索廚房〉，除座位數增加了20%，取餐區更新設了火烤區，以美國最新引進的三層式Robata烤爐，用明火直烤各式食材供客人享用，同時不同取餐檯上更增添了許多過去只有在單點餐廳才會出現的菜式與甜點，唯一不變的是，All You Can Eat吃到飽。

全新出發的〈探索廚房〉訂價為平日午餐與晚餐都是1,590元+10%起、下午餐NT$990+10%起，而為歡慶改裝升級重新開幕，〈探索廚房〉亦將自3月1日起至3月9日推出午餐、下午餐、晚餐「4人同行1人免費」的全天候超值優惠(不含3/9日晚餐），Buffet控不要錯過此優惠。

寒舍集團建立的「美食形象」很成功，故位在台北信義區的寒舍艾美酒店開幕之初，館內Buffet餐廳〈探索廚房〉食客盈門，每個餐期都是滿滿滿，足足有長達半年時間餐餐滿座，是當時台北最難訂位的餐廳。

〈探索廚房〉開幕時在Buffet界建立了幾個創舉：1.唯一有Pizza烤爐的Buffet餐廳，2.唯一有包廂的Buffet餐廳，3．第一個將甜點採個人化份量置於取餐檯上的Buffet餐廳。同時，當時它也是全台價格最高的Buffet餐廳。

不過，消費者永遠都喜新厭舊，市場也總是「後浪推前浪」，台北都會這幾年多了幾家國際五星飯店，加上好點子、好創意總是會被同業有樣學樣的師法學習。因此為「永保如新」，寒舍餐旅集團數月前啟動〈探索廚房〉的升級計畫，希望在注入新元素後讓餐廳再造輝煌。

爐烤區就是〈探索廚房〉的新武器。鑑於火焰料理近年在國際餐飲業界正夯，寒舍自美國引進了Robata烤檯，這烤檯大有來頭，包括了全球百大餐廳〈Zuma〉、知名電視主廚Jamie Oliver旗下的〈Barbecoa〉、米其林指南餐廳〈Roka Akor〉，以及倫敦知名的〈The Cinnamon Club〉餐廳內都配備了這套設備。 不過，這些餐廳都是非常高檔頂級的a la carte單點餐廳，〈探索廚房〉是台灣第一個引進這種烤檯的吃到飽自助餐廳。

Robata是日文「爐燒燒」的意思，〈探索廚房〉就是希望藉著最新引進的烤爐，在開放式廚房直接燒烤，讓客人體會「爐端」的食趣。這來自美國的烤爐有三層，可以不同的溫度燒烤出各種美食。如今，客人可以在燒烤區取用諸如〈小茴香烤紐西蘭羊排〉、〈烤牛肉〉、〈烤香料雞肉串〉、只用鹽巴簡單調味的〈烤南非白蝦〉、〈沙茶烤蘆筍〉，以及〈沙茶烤季節時蔬等〉。

「現在的消費者很聰明啦！」，寒舍艾美酒店行政主廚Peter徐宏耀說，他觀察到時下的消費者享受美食不怕花錢，「重要的是值得！」。Peter表示，國人吃食品味漸次提升，即便是吃到飽的自助餐也「不能隨便」。所以，過去的〈探索廚房〉的食材成本約40%，如今則拉到了48%，而且很多菜式都是以單點餐廳的規格烹調料理，「才不會被打槍呀！」。

〈現煎安斯斯黑牛排〉、〈酒香焗春雞〉、〈烤乳豬〉、〈新加坡辣蟹〉，以及〈越式鳳梨燉鴨〉等，都是過去不易出現在傳統Buffet餐廳的菜式。我問：「一頭乳豬或一隻春雞能給幾個人吃呢？」，Peter回答地倒也直接：「就一直出啊！」。

除了引進新設備並將食材升級，且以更細膩做工推出「類單點菜餚」外，Peter並強調，〈探索廚房〉每半個月就會推出一輪新菜式，希望藉著高輪轉率讓客人吃出新意。相較於主攻單點或套餐的餐廳，這真的是一很累人的「苦差」，但Peter表示，「沒辦法！市場真的很競爭，不進則退呀！」。

(工商)