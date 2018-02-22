美中間求平衡 杜特蒂要送菲軍赴陸受訓

美菲2017年舉行「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習的畫面。（美國海軍）

友善列印
中時電子報

儘管各方對北京不斷加強南海軍事建設憂心忡忡，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）卻表示，他想要派軍隊到中國受訓，以打擊恐怖主義。

據《菲律賓星報》（Philippine Star）報導，美菲軍隊向來有十分密切的互動，而杜特蒂說，有必要「平衡」菲律賓部隊所受的訓練。

「多數菲律賓軍人…會毫不猶豫地選擇美國。他們已建立了這樣的聯繫，」杜特蒂19日在菲華工商總會的年會中說，「我的建議是下批應該直接去中國…這樣才會平衡。

他說：「我確信當地有學院能訓練精良的專業中國軍人──也許中國能提供他們膳宿，並讓他們…別真的去打美國人，而是打擊恐怖主義。」

據《南華早報》（South China Morning Post）21日報導，中國軍事專家樂觀看待杜特蒂的提議，說這不僅有助於他推動菲國與美中間關係的再平衡，還能讓他加強對軍隊的控制。

然而，在菲律賓，一名前政界人士卻表示懷疑，他認為美菲長久以來的緊密軍事關係無法與中國的軍事訓練兼容並蓄。

中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平指出，這顯示杜特蒂設哪在兩大國間求平衡，以符合菲律賓自身的利益。他說，中菲可以先從反恐合作著手，接著再擴及軍事合作。

而解放軍退役上校岳剛則認為，這有助於杜特蒂加強對菲軍的控制。他指出，自從杜特蒂開始改善與中國的關係，軍方就不斷表示反對，他似乎並未確實掌握對軍隊的控制權，而與中方合作，可以加強未來他對人事選擇的影響力。

然而，菲律賓前國家安全顧問高利茲（Roilo Golez）卻表示懷疑。他指出，菲律賓武裝部隊的作戰準則與裝備大致與美軍相容，早自1951年起，美菲就締結了協防條約，而這不可能為了解放軍而調整。

此外，高利茲也表示，無論是語言隔閡，或是解放軍近年缺乏實戰經驗，可能都會成為雙方合作的障礙。

然而，美中為爭取菲律賓而角力已顯而易見。去年6月五角大廈宣布，要為菲律賓南部穆斯林城市馬拉維（Marawi）的反恐戰提供菲軍有關情報，監視與偵察等方面的安全協助與訓練。

也就在6月，中國捐贈菲律賓數以千計，價值約5,000萬人民幣（約2.3億台幣）的槍枝，說要幫馬尼拉打擊南部的恐怖和叛亂分子。當時中國駐菲律賓大使趙鑒華說，中方願意再反恐方面探索雙方共同訓練，情報共享與聯合軍演的可能性。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：Rodrigo Duterte wants to create ‘balance’ by sending troops to China for training

大陸轟6等12架戰機今穿越巴士海… 聯手澳洲抗中國！美軍增兵又部署…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。