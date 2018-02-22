美中間求平衡 杜特蒂要送菲軍赴陸受訓

2018年02月22日 08:48 中時電子報 楊幼蘭

儘管各方對北京不斷加強南海軍事建設憂心忡忡，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）卻表示，他想要派軍隊到中國受訓，以打擊恐怖主義。

據《菲律賓星報》（Philippine Star）報導，美菲軍隊向來有十分密切的互動，而杜特蒂說，有必要「平衡」菲律賓部隊所受的訓練。

「多數菲律賓軍人…會毫不猶豫地選擇美國。他們已建立了這樣的聯繫，」杜特蒂19日在菲華工商總會的年會中說，「我的建議是下批應該直接去中國…這樣才會平衡。

他說：「我確信當地有學院能訓練精良的專業中國軍人──也許中國能提供他們膳宿，並讓他們…別真的去打美國人，而是打擊恐怖主義。」

據《南華早報》（South China Morning Post）21日報導，中國軍事專家樂觀看待杜特蒂的提議，說這不僅有助於他推動菲國與美中間關係的再平衡，還能讓他加強對軍隊的控制。

然而，在菲律賓，一名前政界人士卻表示懷疑，他認為美菲長久以來的緊密軍事關係無法與中國的軍事訓練兼容並蓄。

中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平指出，這顯示杜特蒂設哪在兩大國間求平衡，以符合菲律賓自身的利益。他說，中菲可以先從反恐合作著手，接著再擴及軍事合作。

而解放軍退役上校岳剛則認為，這有助於杜特蒂加強對菲軍的控制。他指出，自從杜特蒂開始改善與中國的關係，軍方就不斷表示反對，他似乎並未確實掌握對軍隊的控制權，而與中方合作，可以加強未來他對人事選擇的影響力。

然而，菲律賓前國家安全顧問高利茲（Roilo Golez）卻表示懷疑。他指出，菲律賓武裝部隊的作戰準則與裝備大致與美軍相容，早自1951年起，美菲就締結了協防條約，而這不可能為了解放軍而調整。

此外，高利茲也表示，無論是語言隔閡，或是解放軍近年缺乏實戰經驗，可能都會成為雙方合作的障礙。

然而，美中為爭取菲律賓而角力已顯而易見。去年6月五角大廈宣布，要為菲律賓南部穆斯林城市馬拉維（Marawi）的反恐戰提供菲軍有關情報，監視與偵察等方面的安全協助與訓練。

也就在6月，中國捐贈菲律賓數以千計，價值約5,000萬人民幣（約2.3億台幣）的槍枝，說要幫馬尼拉打擊南部的恐怖和叛亂分子。當時中國駐菲律賓大使趙鑒華說，中方願意再反恐方面探索雙方共同訓練，情報共享與聯合軍演的可能性。

(中時電子報)