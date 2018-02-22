蔡政府面對扁 柯P 管中閔 洪孟楷：遇事就拖 不知長進

2018年02月22日 08:52 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲。(本報系資料照)

前總統陳水扁。(本報系資料照)

管中閔案風波未平，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，蔡英文政府「越是卡管，越會讓人民看清民主退步的價值」。他說，對待陳水扁、柯文哲和管中閔，都用「拖」的，這個政府根本不知長進！

洪孟楷昨晚在臉書發文，指遇燙手山芋或不如蔡意，蔡英文政府就是只能用「拖」字訣。他舉例，如放任陳水扁趴趴走，卻打死不願提起到底是否要讓他特赦；明明柯文哲政黨立場綁架民進黨，吃定蔡英文不敢提名台北市人選，民進黨現在卻也只能拖一天算一天。

洪孟楷說，明明是公正公開合法遴選的管中閔校長，卻故意拖延不讓上任。他質疑，說到底，遇事就「拖」，不敢面對，這難道就是蔡英文政府要給全台灣人民的新年新氣象？

以下為洪孟楷臉書全文：

對待陳水扁和管中閔都用「拖」的，這個政府根本不知長進！

開工第一天，上千台大人走上街頭向總統府及教育部發出怒吼，要求原本應該二月一日上任的管中閔校長如期就任，卻遲遲等不到一個正式說明和回應。可悲的是，貪污犯陳水扁一直期待蔡英文給予特赦，也不見有肩膀的蔡政府人員願意負責，」就放任陳水扁一下參加餐會、一下拜會李前總統，蔡英文只會來個眼不見為淨。對待陳水扁和管中閔都只會「拖」，過了一年，這個政府還是一點都不知長進！

管中閔是去年八月開始參與台大遴選，經過遴選會關關審核、且在八位候選人中正式的通過選拔，於今年一月五日當選台大校長，原本該二月一日就任，如今到了2月21日還無法就任，且眼看上任期間遙遙無期，這樣別說想要趕上他國學術競爭力，光是官僚體系的效率和只問顏色不問對錯的立場，就知道台灣的高等教育競爭力在蔡英文政府主政之下，根本不可能前進！

再者，遇到燙手山芋或是不如蔡意的狀況，蔡英文政府就是只能用「拖」字訣。如同放任陳水扁趴趴走，卻打死不願提起到底是否要讓他特赦；明明柯文哲政黨立場綁架民進黨，吃定蔡英文不敢提名台北市人選，民進黨現在卻也只能拖一天算一天；明明是公正公開合法遴選的管中閔校長，卻故意拖延不讓上任。說到底，遇事就「拖」，不敢面對，這難道就是蔡英文政府要給全台灣人民的新年新氣象？

「越是卡管，越會讓人民看清民主退步的價值」，當2018年全民都想要向前行時，蔡英文政府的「拖」，只會讓人民更加厭惡這個不做實事、只想鬥爭的虛偽政府。今天是客氣地向蔡總統拜年，難道蔡英文真的敬酒不吃吃罰酒，只想跟人民作對？「拖」，只會讓行動越來越激進！

＃只會拖不做事當什麼全民總統

＃不問是非只問顏色這是什麼民主退步的價值

＃政府可以無恥到什麼程度

(中時電子報)